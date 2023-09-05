74 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в августе, сообщил Минфин. В сравнении с июлем ($64,4) цена выросла сразу на $9,6 и вновь превысила ценовой потолок в $60, установленный ЕС, G7 и Австралией в отношении российской нефти. По итогам восьми месяцев стоимость Urals сложилась в размере $56,6 за баррель, что все еще заметно ниже заложенных в бюджет $70,1. Чтобы снизить потери бюджета, была введена возможность считать нефтяные налоги из цены не Urals, а сорта North Sea Dated (Brent), уменьшенной на фиксированный дисконт. В августе его размер составлял $25. Однако этого вновь не понадобится. Цена North Sea Dated в августе составила $86,2 (дисконт — $12,2), и для бюджета выгоднее считать налоги по Urals.

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