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Коммерсантъ FM
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Российскому углю — дальнее плавание

Экспорт больше не достигнет уровня 2021 года

Экспорт российского угля на горизонте вплоть до 2050 года незначительно сократится, при этом существенное падение вывоза энергоугля будет компенсировано ростом поставок коксующегося угля, считают аналитики «Яков и партнеры». Ключевые потребители российского угля — Китай и Индия — в ближайшие десятилетия намерены повысить собственную добычу, поэтому российский экспорт придется переориентировать на страны Юго-Восточной Азии. По мнению аналитиков, пиковые показатели экспорта 2021 года уже не будут превзойдены.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Экспорт российского энергетического угля на горизонте до 2050 года, несмотря на спрос со стороны развивающихся стран, будет постепенно снижаться, говорится в обзоре, подготовленном «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey). По мнению аналитиков, экспорт энергоугля уже никогда не достигнет пиков 2021 и 2022 годов, когда экспортировалось 191 млн и 175 млн тонн соответственно.

Аналитики рассматривали три сценария развития ситуации в зависимости от динамики мировой экономики: «базовый», «рецессия» и «ускоренное развитие». При базовом сценарии экспорт энергоугля в 2030 году падает на 16%, а к 2050 году — на 32%. Вариант рецессии предусматривает сокращение на 9% к 2030 году и на 3% к 2050 году. При ускоренном развитии экспорт падает на 18% и 67% соответственно.

К падению поставок приведет выход ключевых потребителей российского угля на самообеспечение.

Китай планирует сократить вклад угля в энергогенерации, а местная добыча уже покрывает более 90% потребления энергоугля. По прогнозам «Яков и партнеры», к 2030 году импорт энергоугля в Китай сократится относительно уровней 2021 года в 3,7 раза, до 71 млн тонн. Производство к 2030 году увеличится на 2,5%, до 3,6 млрд тонн. Индия намерена увеличить внутреннее производство угля в 1,5 раза относительно 2021 года, достигнув уровня в 1 млрд тонн. Импорт снизится на 11%, до 117 млн тонн.

В результате российские поставки в эти страны упадут до 5–10 млн тонн угля: в Китае этот показатель будет достигнут в середине 2030 годов, а в Индии — к 2050 году. В 2022 году в Китай было поставлено 47 млн тонн российского энергетического угля, а в Индию — 8 млн тонн. Однако к началу 2030 годов Россия, как ожидают аналитики, начнет наращивать экспорт энергоугля в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), где ей придется конкурировать с Индонезией, преимущество которой заключается в более дешевой логистике. К 2030 году ключевыми потребителями российского энергоугля будут Индия (примерно 30%), Турция и не входящие в ЕС страны Европы (20–25%), а также страны ЮВА (20–25%). К 2050 году больше 60% энергетического угля из России придется на страны ЮВА.

Сергей Мочальников, замглавы Минэнерго РФ, 25 августа:

«Однозначно можно утверждать, что добыча, что экспорт (угля.— “Ъ”) к концу десятилетия не будут снижаться, а спрос уже сегодня превышает 200 млн тонн».

Снижение экспорта энергетического угля будет компенсироваться ростом поставок коксующегося угля. Согласно базовому сценарию, он к 2030 году увеличится на 55%, а к 2050 году — на 111% относительно уровня 2022 года в 47 млн тонн. К 2030 году более 60% экспорта пойдет в Индию, около 20% — в страны ЮВА и менее 10% — в Турцию и не входящие в ЕС страны Европы. К 2050 году доля Индии снизится до 55%. Китай будет постепенно сокращать импорт российского металлургического угля, выходя на самообеспечение, и к 2030 году поставки в КНР снизятся на 15%, до 46 млн тонн.

В результате общий экспорт российского угля к 2030 году по базовому сценарию снизится на 1% относительно 2022 года, когда он составил 221 млн тонн. Снижение экспорта к 2050 году составит тот же 1%. При этом сценарий «ускоренное развитие» предполагает резкое сокращение поставок после 2030 года.

Глава «Роснефти» предлагает вывозить больше нефтепродуктов на восток за счет угля

Заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев говорит, что единственный ограничитель для российского угольного экспорта — это транспортная инфраструктура. Потребность в дешевой электроэнергии в странах АТР будет только возрастать, потребуется строительство десятков гигаватт новых угольных ТЭС и значительная часть из них будет работать уже на суперсверхкритических параметрах пара (ССКП) — у них меньше удельные выбросы парниковых газов. Для России это хорошая новость, так как такие ТЭС требуют высококачественный каменный уголь, который страна преимущественно и экспортирует, в отличие от Индонезии, представленной в основном дешевыми суббитуминозными углями.

Экспортный рынок энергетического угля достаточно фрагментирован, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Многие страны существенно сократили инвестиции в добычу и геологоразведку угля, отмечает он, поэтому говорить о высокой вероятности сокращения российского экспорта угля на десятки процентов пока что сложно.

Евгений Зайнуллин

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