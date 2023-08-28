Экспорт российского угля на горизонте вплоть до 2050 года незначительно сократится, при этом существенное падение вывоза энергоугля будет компенсировано ростом поставок коксующегося угля, считают аналитики «Яков и партнеры». Ключевые потребители российского угля — Китай и Индия — в ближайшие десятилетия намерены повысить собственную добычу, поэтому российский экспорт придется переориентировать на страны Юго-Восточной Азии. По мнению аналитиков, пиковые показатели экспорта 2021 года уже не будут превзойдены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Экспорт российского энергетического угля на горизонте до 2050 года, несмотря на спрос со стороны развивающихся стран, будет постепенно снижаться, говорится в обзоре, подготовленном «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey). По мнению аналитиков, экспорт энергоугля уже никогда не достигнет пиков 2021 и 2022 годов, когда экспортировалось 191 млн и 175 млн тонн соответственно.

Аналитики рассматривали три сценария развития ситуации в зависимости от динамики мировой экономики: «базовый», «рецессия» и «ускоренное развитие». При базовом сценарии экспорт энергоугля в 2030 году падает на 16%, а к 2050 году — на 32%. Вариант рецессии предусматривает сокращение на 9% к 2030 году и на 3% к 2050 году. При ускоренном развитии экспорт падает на 18% и 67% соответственно.

К падению поставок приведет выход ключевых потребителей российского угля на самообеспечение.

Китай планирует сократить вклад угля в энергогенерации, а местная добыча уже покрывает более 90% потребления энергоугля. По прогнозам «Яков и партнеры», к 2030 году импорт энергоугля в Китай сократится относительно уровней 2021 года в 3,7 раза, до 71 млн тонн. Производство к 2030 году увеличится на 2,5%, до 3,6 млрд тонн. Индия намерена увеличить внутреннее производство угля в 1,5 раза относительно 2021 года, достигнув уровня в 1 млрд тонн. Импорт снизится на 11%, до 117 млн тонн.

В результате российские поставки в эти страны упадут до 5–10 млн тонн угля: в Китае этот показатель будет достигнут в середине 2030 годов, а в Индии — к 2050 году. В 2022 году в Китай было поставлено 47 млн тонн российского энергетического угля, а в Индию — 8 млн тонн. Однако к началу 2030 годов Россия, как ожидают аналитики, начнет наращивать экспорт энергоугля в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), где ей придется конкурировать с Индонезией, преимущество которой заключается в более дешевой логистике. К 2030 году ключевыми потребителями российского энергоугля будут Индия (примерно 30%), Турция и не входящие в ЕС страны Европы (20–25%), а также страны ЮВА (20–25%). К 2050 году больше 60% энергетического угля из России придется на страны ЮВА.

Сергей Мочальников, замглавы Минэнерго РФ, 25 августа: «Однозначно можно утверждать, что добыча, что экспорт (угля.— “Ъ”) к концу десятилетия не будут снижаться, а спрос уже сегодня превышает 200 млн тонн».

Снижение экспорта энергетического угля будет компенсироваться ростом поставок коксующегося угля. Согласно базовому сценарию, он к 2030 году увеличится на 55%, а к 2050 году — на 111% относительно уровня 2022 года в 47 млн тонн. К 2030 году более 60% экспорта пойдет в Индию, около 20% — в страны ЮВА и менее 10% — в Турцию и не входящие в ЕС страны Европы. К 2050 году доля Индии снизится до 55%. Китай будет постепенно сокращать импорт российского металлургического угля, выходя на самообеспечение, и к 2030 году поставки в КНР снизятся на 15%, до 46 млн тонн.

В результате общий экспорт российского угля к 2030 году по базовому сценарию снизится на 1% относительно 2022 года, когда он составил 221 млн тонн. Снижение экспорта к 2050 году составит тот же 1%. При этом сценарий «ускоренное развитие» предполагает резкое сокращение поставок после 2030 года.

Заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев говорит, что единственный ограничитель для российского угольного экспорта — это транспортная инфраструктура. Потребность в дешевой электроэнергии в странах АТР будет только возрастать, потребуется строительство десятков гигаватт новых угольных ТЭС и значительная часть из них будет работать уже на суперсверхкритических параметрах пара (ССКП) — у них меньше удельные выбросы парниковых газов. Для России это хорошая новость, так как такие ТЭС требуют высококачественный каменный уголь, который страна преимущественно и экспортирует, в отличие от Индонезии, представленной в основном дешевыми суббитуминозными углями.

Экспортный рынок энергетического угля достаточно фрагментирован, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Многие страны существенно сократили инвестиции в добычу и геологоразведку угля, отмечает он, поэтому говорить о высокой вероятности сокращения российского экспорта угля на десятки процентов пока что сложно.

Евгений Зайнуллин