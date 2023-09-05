Одинокий толк

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в понедельник рассказал журналистам об итогах еще не закончившейся избирательной кампании. Он раскритиковал своих соперников за уклонение от дебатов (на прошлой неделе либерал-демократ остался единственным их участником и дискутировал сам с собой в эфире двух телеканалов). Но зла на оппонентов господин Чернышов не держит и даже обещает в случае победы пригласить их на работу в правительство Москвы, которое будет среди прочего бороться с одиночеством горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Как сразу разъяснил журналистам Борис Чернышов, его избирательную кампанию отличает несколько важных факторов: «Мы не терроризируем наших избирателей огромным количеством макулатуры. У нас большое количество наружной рекламы, 50 точек раздачи. Я один хожу на дебаты. Прошлая неделя стала переломной во всей избирательной кампании, когда я остался одним кандидатом (на дебатах.— “Ъ”). Мне хотелось обратиться к каждому избирателю. И благодаря моим оппонентам мне это удалось». Все это, надеется либерал-демократ, может привести ко второму туру, куда он (вопреки мнению социологов, сулящих ему всего 5% голосов) выйдет вместе с действующим мэром-единороссом Сергеем Собяниным.

Напомним, что в первых раундах дебатов, помимо кандидата от ЛДПР, участвовали депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») и ее вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»). Но на прошлой неделе в эфир телеканалов «Москва 24» и «Москва. Доверие» пришел только господин Чернышов. По его словам, телеканалы на него уже «молятся». А неявка на дебаты — это «неуважительное отношение к избирателям, слабость, непрофессионализм, по большому счету политическая смерть», подчеркнул депутат. Впрочем, как раз вечером 4 сентября к нему на теледебатах снова присоединился господин Гусев.

Больше всего критики от господина Чернышова досталось кандидату в мэры от КПРФ, депутату Мосгордумы Леониду Зюганову — в частности, за недостаточное количество просмотров постов в социальных сетях. Либерал-демократ даже предложил дать коммунисту бесплатный мастер-класс по ведению соцсетей.

Борис Чернышов также подчеркнул, что является самым опытным из всех оппозиционных кандидатов. «Они "первоходки", только пришли в парламент (Дмитрий Гусев и Владислав Даванков впервые избрались в Госдуму в 2021 году, а Леонид Зюганов второй созыв является депутатом Мосгордумы.— “Ъ”). Некоторые из них даже не знают, где столовая находится. Ходят впроголодь, поэтому такие недовольные. У меня это второй созыв (в Госдуме.— “Ъ”). Я был заместителем руководителя органа исполнительной власти (Рособрнадзора.— “Ъ”)»,— атаковал соперников либерал-демократ. Но тут же пообещал в случае своей победы пригласить всех кандидатов от оппозиции на работу в правительство Москвы.

Заодно господин Чернышов раскритиковал своих оппонентов за «откровенно глупые популистские инициативы, которые я не допускаю». Хотя сам кандидат от ЛДПР во время парламентских каникул внес в нижнюю палату сразу несколько законопроектов, которые вполне подходят под определение «популистских». Например, он предложил внести в Трудовой кодекс поправки о сокращении рабочего дня по требованию работника при высокой температуре воздуха (при 28,5 °C — на час, от 28,6 до 29 °C — на два часа, от 29,1 °C и выше — на четыре часа) и дополнить закон о рекламе нормой, согласно которой прерывание телепрограммы рекламными блоками должно сопровождаться демонстрацией обратного отсчета времени до возобновления трансляции. Кроме того, вице-спикер обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением присвоить певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Это обращение датировано 3 сентября — датой из песни господина Шуфутинского, породившей большое количество мемов в интернете. Хотя сам Борис Чернышов объяснил свою инициативу вовсе не погоней за «хайпом», а продолжением дела покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который, по словам кандидата в мэры, «добился того, что Шуфутинскому дали заслуженного артиста России». Другие предложения депутата, по его заверению, тоже обусловлены не популизмом, а исключительно заботой о гражданах.

Подводя итоги еще не завершившейся кампании (голосование на выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября), господин Чернышов сообщил, что он и его команда уже провели 98 встреч и мероприятий, а за оставшуюся неделю их число дойдет до 120. При этом, по подсчетам либерал-демократа, ему приходит в десять раз больше обращений, чем другим депутатам, участвующим в выборах мэра, а больше всего людей беспокоят вопросы, связанные с капремонтом, шумом, чистотой воды и воздуха, безопасностью. Кроме решения этих проблем Борис Чернышов пообещал еще и «бороться с главной проблемой для человека в целом — с эпидемией одиночества». Для этого он планирует создать места, где люди смогли бы знакомиться.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценивает избирательную кампанию Бориса Чернышова как удачную, особо отмечая наружную рекламу, где кандидат отбрасывает тень Владимира Жириновского. «Учитывая тот факт, что электоральные очки здесь вторичны, а позиционирование в элитах может быть более значимо, думаю, Чернышов неплохо "откатал" программу»,— говорит эксперт. А главным проигравшим от дебатов господин Минченко считает не явившегося на них Леонида Зюганова, которому «не стоило бояться более опытных оппонентов — ему бы могли сделать поблажку за молодость».

Ксения Веретенникова