Андрей Рублев вышел в 1/4 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Джека Дрейпера из Великобритании в 1/8 финала US Open. Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. В следующем круге россиянин может встретиться с соотечественником Даниилом Медведевым, если тот обыграет в 1/8 финала Алекса Де Минаура из Австралии.

25-летний Рублев — восьмая ракетка мира. На его счету 14 титулов ATP. Олимпийский чемпион в миксте, победитель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. 21-летний Дрейпер занимает 123 место в рейтинге теннисистов. Он не побеждал в турнирах под эгидой ATP.

US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Проводится в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн.

Леонид Уварчев