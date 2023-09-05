Временный управляющий российской «дочки» Google выявил признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что в дочерней структуре американской корпорации есть признаки преднамеренного банкротства. Об этом говорится в уведомлении в Федресурсе.

Управляющий выявил действия или бездействия руководства компании, которые привели к ухудшению финансовых коэффициентов и утрате платежеспособности. Отмечается, что были начислены дивиденды в размере «более 32% от валюты баланса, повлекшее существенное ухудшение двух и более коэффициентов платежеспособности». Также выявлены действия или бездействия органов управления должника, «не соответствующие законодательству РФ и предписаниям судебных органов, повлекшее сокращение активов компании и блокировку банковских счетов».

«Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства»,— говорится в уведомлении за подписью господина Таляровского. Кроме того, по его мнению, объективных признаков фиктивного банкротства нет, но «имеются формальные признаки фиктивного банкротства».

Российское подразделение Google в 2022 году само обратилось в суд для признания его банкротом. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства. Требование к Google предъявили больше 1 тыс. российских компаний. Большая часть из них связана с неоказанием услуг по размещению рекламы.

С конца 2021 года на Google дважды накладывались оборотные штрафы общей суммой 29 млрд руб. Также миллионные штрафы назначались компании за неудаление информации на ее ресурсах. Федеральная служба судебных приставов сняла все деньги с банковских счетов подразделения в качестве обеспечительной меры.

О работе корпорации в РФ — в материале «Ъ» «С Google не работается».

Леонид Уварчев