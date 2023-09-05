Мадам с историей

Компания «Мое вино», управляющая винзаводами «Инкерман», «Массандра» и «Новый Свет», получила новый бренд. К этой структуре отошла марка «Мадам Фирсова 1869», под которой ранее выпускались игристые вина на основанном в XIX веке заводе в Геленджике. В России немного связанных с историей винных брендов, но перезапуск продукта может требовать инвестиций и нового позиционирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

АО «Мое вино», управляющее связанными с банком «Россия» винодельческими активами, в конце июля стало владельцем товарного знака «Мадам Фирсова 1869», обнаружил “Ъ” в базе Роспатента. Как следует из онлайн-витрины WineStyle, под этой маркой ЗАО «АПК "Геленджик"» с 2007 года выпускало недорогое игристое вино на одной первых известных в России промышленных виноделен, основанной Любовью Фирсовой в 1869 году. В августе 2022 года АПК «Геленджик» прекратила деятельность, завод сейчас не работает.

Компания «Мое вино», говорится на рекрутинговых сайтах, управляет крымскими винодельческими предприятиями «Инкерман», «Массандра» и «Новый Свет». «Массандру» и «Новый Свет» ранее выкупило с торгов ООО «Южный проект», подконтрольное банку «Россия», основным владельцем которого считается Юрий Ковальчук. «Инкерман» участники рынка также связывают с акционерами банка «Россия». В июне этого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о планах банка вложить в «Инкерман» около 5 млрд руб. Кроме того, писала газета «Ведомости», «Мое вино» управляет винодельней «Усадьба Дивноморское» в Геленджике, собственниками которой считаются Геннадий Тимченко и Владимир Колбин. Связаться с представителями «Моего вина» “Ъ” не удалось. В «Усадьбе Дивноморское» на переданные для компании вопросы не ответили.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в России ограниченное количество связанных с историей винных брендов, а на мировом рынке как раз такие марки наиболее известны. «Мадам Фирсова» также может быть перезапущена при грамотном позиционировании, отмечает эксперт. По его словам, в экономсегменте донести до покупателя историю бренда сложно, и связанных с российским виноделием исторических личностей логичнее представлять в продукции в сегменте средний и выше. Так делают, к примеру, «Абрау-Дюрсо» с брендом Victor Dravigny и «Золотая Балка» с Vitmer, отмечает господин Ставцев. На онлайн-витрине «Винлаба» игристое вино Victor Dravigny стоит 659–729 руб. с учетом скидки и около 1 тыс. руб. без скидки за бутылку 0,75 л.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что именные бренды могут быть вполне успешными на алкогольном рынке, в том числе в винной категории. Но чтобы напомнить потребителю об истории, стоящей за маркой, для перезапуска продукта потребуются инвестиции в продвижение, добавляет он. Хотя директор ЦИФРРА Вадим Дробиз в перспективах перезапуска вин «Мадам Фирсова» сомневается, отмечая, что пик популярности локальных именных алкогольных брендов может быть пройден.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—июле 2023 года в России выпустили 5,69 млн дал игристых вин, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Розничные продажи игристых вин увеличились на 8,7%, до 10,48 млн дал, год к году. С 1 августа и до конца 2023 года в России установлены повышенные импортные пошлины 20%, но не менее $1,5 за 1 л на вина из «недружественных стран», что должно поддержать местных виноделов. Как сообщал «Вкусвилл», повышенные пошлины повлияют на доступность и популярных игристых вин, таких как Cava и Prosecco, и сеть в этой связи намерена расширять ассортимент в том числе российских вин.

Вадим Дробиз отмечает, что местные игристые вина еще могут нарастить долю за счет локальных тихих вин, так как первые зачастую лучше воспринимаются потребителем. Но существенного роста производства ждать не стоит, отмечает он. По словам эксперта, спрос на игристые вина в основном ограничен средним классом. А потребление дешевого игристого вина смещается в категорию слабоалкогольных напитков, писал WineRetail.

Анатолий Костырев