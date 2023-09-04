«Торнадо» остановил «Рейд 1»

Суд завершил конкурсное производство ЗАО «Рейд 1». Основной актив компании — территория бывшего завода «Рейд» площадью 9 га в пос. Шмидта (пос. Запанской) — достался ООО «Торнадо» Алексея Шаповалова. Владелец ЦУМ «Самара» и Дома печати, проживающий в ОАЭ, приобрел имущество «Рейда» за 93 млн рублей, при этом начальная цена недвижимости на торгах составляла более 693 млн руб. Попытки других потенциальных покупателей оспорить сделку не увенчались успехом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активы предприятия проданы с торгов за 93 млн рублей компании Алексея Шаповалова

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Активы предприятия проданы с торгов за 93 млн рублей компании Алексея Шаповалова

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области определил завершить конкурсное производство в отношении ЗАО «Рейд 1». Процедура банкротства по иску длилась почти 11 лет. С иском о банкротстве компании в суд обратилось ЗАО «Рейд-Сервис». Общая сумма требований кредиторов составила 241 млн руб.

• ЗАО «Рейд 1» является правопреемником ФГУП «Завод "Рейд"» — оборонного предприятия, специализирующегося на производстве сложных узлов и агрегатов для военного судостроения. В 2001 году предприятие начало банкротиться. В 2004 году совет кредиторов предприятия принял решение создать ЗАО «Рейд 1» для перевода активов. Учредителями компании стали арбитражный управляющий Александр Митлин и московское ОАО «Инвестпроект». Совладельцем «Инвестпроекта» являлся Евгений Лемяскин — бывший помощник министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко. Однако правопреемник оборонного завода смог просуществовать недолго, в 2013 году в ЗАО «Рейд 1» началась процедура банкротства. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что основным кредитором «Рейда» является московское ООО «Экспросервис», принадлежащее Евгению Лемяскину. Позже «Экспросервис» переуступил право требования компаниям Алексея ­Шаповалова.

Впервые активы ЗАО «Рейд 1» выставили на торги в 2016 году. Тогда начальная стоимость имущества составила более 693 млн руб. Несмотря на то, что контроль над ходом банкротства установили близкие Алексею Шаповалову структуры, к примеру, одним из крупнейших кредитором организации является аффилированное предпринимателю ООО «Восход», другому кредитору — ФНС — долгое время удавалось блокировать попытки продать имущество гораздо ниже рыночной стоимости. В 2020 году недвижимость «Рейда» была продана с торгов родственнице Алексея Шаповалова Ольге Шаповаловой. Судя по материалам дела о банкротстве, в 2021 году предприниматель стал ее правопреемником, однако получить имущество завода тогда не удалось — предпринимателям Арарату Назаретяну и Сергею Тучину удалось оспорить результаты торгов. В январе этого года победителем повторных торгов признали ООО «Торнадо» Алексея Шаповалова. «Торнадо», ставшее единственным участником торгов, предложило за имущество 93 млн руб. Судя по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, всего для участия в аукционе было подано три заявки. Позже в суд поступили иски от Арарата Назаретяна и Гаяне Овсепян, которые потребовали признать результаты и этих торгов недействительными. По данным из открытых источников, Арарату Назаретяну принадлежит около десятка компаний, зарегистрированных в Сызрани и Тольятти. Крупнейшая из них — ООО «Кампласт-Т» — специализируется на производстве пластмассовых изделий. В 2021 году выручка организации составила 240 млн руб., прибыль — 3,7 млн руб. Среди других компаний Арарата Назаретяна: ООО «Строй-пласт», выпускающее автомобильные детали, ООО «Оборудование и оснастка», специализирующееся на аренде и лизинге машин и оборудования, ООО «Волгапром», занимающееся арендой и управлением имуществом, и т.д. Одним из бывших собственников ООО «Новатор», 50% доли которого принадлежит Назаретяну, является Гаяне Овсепян, второй — истец, которого не устроили результаты аукциона. Пока исковые заявления рассматривались, заключать сделку купли-продажи было запрещено, но суд в итоге встал на сторону Алексея Шаповалова.

Сабрина Самедова