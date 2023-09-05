Экспортер поставил на хранение

Краснодарский зернотрейдер завершил сделку по покупке 100% ООО «Димитровградский элеватор» и ООО «Чернышковский элеватор». Как отметили в компании, наращивание присутствия в элеваторном сегменте позволит расширить экспортную инфраструктуру. Эксперты отмечают, что в июле на долю в «Деметра Холдинге» претендовала оманская компания Southern Sea Investment LLC. В перспективе у краснодарского трейдера появится коридор для продажи зерна на Аравийский полуостров. Покупка элеваторов, скорее всего, связана с планируемыми объемами поставок. Стоимость новых активов «Деметра Трейдинг» эксперты оценивают в 2,5–5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспорт зерна из России, несмотря на санкции, растет

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Экспорт зерна из России, несмотря на санкции, растет

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

«Деметра Трейдинг» (входит в структуру «Деметра Холдинга») завершил сделку по приобретению 100% ООО «Димитровградский элеватор» в Ульяновской области и ООО «Чернышковский элеватор» в Волгоградской области. «"Деметра-Холдинг" наращивает присутствие в элеваторном сегменте для получения дополнительных мощностей хранения в зерновых регионах страны. Это будет способствовать расширению пропускной способности логистической экспортной инфраструктуры холдинга»,— рассказали «Ъ-Кубань» в компании. Стоимость сделки не раскрывается.

Приобретенные активы, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежали нескольким физическим лицам. Согласно сайту ГК «Гранум», элеваторы находились в управлении «УК "Би-Ай Гранум"». Их общая мощность хранения составляет 170 тыс. тонн. Ранее «Деметра Трейдинг» уже владел двумя элеваторами (Ипатовским комбинатом хлебопродуктов в Ставропольском крае и Октябрьским элеватором в Волгоградской области с общей мощностью хранения чуть более 200 тыс. тонн).

ООО «Деметра Трейдинг» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году и входит в топ-3 крупнейших экспортеров зерна России. Компания поставляет продукцию более чем в 30 стран мира. ООО «Деметра Трейдинг» развивает сеть собственных элеваторов, имеет 14 представительских офисов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи компании в 2022 году составила 106 млрд руб., убыток — около 7 млрд руб., активы на тот момент имели отрицательное значение –18 млрд руб.

«Деметра-Холдинг» объединяет активы в области экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят «Новороссийский зерновой терминал», «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», «Зерновой терминальный комплекс "Тамань"». Холдингу принадлежат 50% – 1 акция в АО «ОЗК», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес».

Директор Департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов напоминает, что в июле стало известно, что «Деметра-холдинг» готовится к сделке по передаче части акций Southern Sea Investment LLC из Омана. «В результате у холдинга появится коридор для продажи зерна на Аравийский полуостров. И покупка элеваторов, скорее всего, связана с планируемыми объемами поставок»,— сообщил эксперт.

По его мнению, стоимость двух новых активов «Деметра Трейдинга» может составить от 2,5 до 5 млрд руб. «Стоимость сделки зависит от способности владельца элеватора добиться экспорта зерновой продукции за границу. У "Деметра Холдинга", после вхождения в капитал компании из Омана, перспективы экспорта гораздо очевиднее, чем у конкурентов. Поэтому объект мог быть приобретен с премией»,— сообщил господин Тузов.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что экспорт зерна из России, несмотря на санкции, растет, расширение мощностей хранения не просто оправдано, а необходимо. «Экспортный потенциал "Деметра-Трейдинга" увеличится вдвое»,— пояснил он.

С ним согласна доцент Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Швандар. «Приобретение элеваторов и партнерское сотрудничество с РЖД по обновлению транспортной инфраструктуры обеспечивает "Деметра Холдингу" существенное конкурентное преимущество на национальном рынке зерна и повышает экспортную привлекательность на внешних рынках за счет снижения доли расходов на логистику в конечной цене зерна. Приоритетное направление экспорта — южное, через зерновой терминальный комплекс Тамань, в котором осуществляется круглогодичная приемка грузов автотранспортом и по железной дороге. Повышение пропускной способности цепей поставок российского зерна окажет влияние на уровень стабильности цен зерновых культур на глобальных рынках»,— сообщила эксперт.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что на фоне рекордных урожаев у трейдеров отмечается нехватка необходимой инфраструктуры. «Подходы к портам юга России сегодня существенно перегружены, и понятно, что использование мощностей элеваторов существенно повышает эффективность работы. Приобретение "Деметра-Трейдингом" элеваторов положительно скажется на логистике»,— рассказал господин Бурмистров.

Андрей Ульченко

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