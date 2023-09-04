Роскомнадзор отрицает причастность к сбоям в работе YouTube

Сбои в работе видеохостинга YouTube, в том числе в России, не вызваны действиями Роскомнадзора, сообщили в ведомстве. В свою очередь, источник Forbes в одном из операторов заявил, что проблемы в работе видеохостинга возникли на стороне Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Причины сбоя неизвестны. По его мнению, сбой могли вызвать проблемы в работе ТСПУ или тестами Роскомнадзора по блокировке Youtube.

В пресс-службе Роскомнадзора на вопрос информагенств о том, связаны ли сбои с действиями Роскомнадзора, ответили: «Не связано».

Сегодня, 4 сентября, днем произошел сбой в работе YouTube. По данным сервиса Downradar, у пользователей хостинга были проблемы с проигрыванием видео и заходом на сайт.

Олеся Павленко