Экспортер поставил на хранение

Краснодарский зернотрейдер завершил сделку по покупке 100% ООО «Димитровградский элеватор» и ООО «Чернышковский элеватор». Как отметили в компании, наращивание присутствия в элеваторном сегменте позволит расширить экспортную инфраструктуру. Эксперты отмечают, что в июле на долю в «Деметре Холдинг» претендовала оманская компания Southern Sea Investment LLC. В перспективе у краснодарского трейдера появится коридор для продажи зерна на Аравийский полуостров. Покупка элеваторов, скорее всего, связана с планируемыми объемами поставок. Стоимость новых активов «Деметры Трейдинг» эксперты оценивают в 2,5–5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая мощность хранения приобретаемых элеваторов составляет 170 тысяч тонн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Общая мощность хранения приобретаемых элеваторов составляет 170 тысяч тонн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Деметра Трейдинг» (входит в структуру «Деметры Холдинг») завершила сделку по приобретению 100% ООО «Димитровградский элеватор» в Ульяновской области и ООО «Чернышковский элеватор» в Волгоградской области. «„Деметра Холдинг“ наращивает присутствие в элеваторном сегменте, для получения дополнительных мощностей хранения в зерновых регионах страны. Это будет способствовать расширению пропускной способности логистической экспортной инфраструктуры холдинга»,— рассказали «Ъ» в компании. Стоимость сделки не раскрывается.

Приобретенные активы, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежали нескольким физическим лицам. Согласно сайту ГК «Гранум», элеваторы находились в управлении «УК „Би-Ай Гранум“». Их общая мощность хранения составляет 170 тыс. тонн. Ранее «Деметра Трейдинг» уже владела двумя элеваторами («Ипатовским комбинатом хлебопродуктов» в Ставропольском крае и Октябрьским элеватором в Волгоградской области с общей мощностью хранения чуть более 200 тыс. тонн).

• ООО «Деметра Трейдинг» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году и входит в топ3 крупнейших экспортеров зерна России. Компания поставляет продукцию более чем в 30 стран мира. ООО «Деметра Трейдинг» развивает сеть собственных элеваторов, имеет 14 представительских офисов. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка от продажи компании в 2022 году составила 106 млрд руб., убыток — около 7 млрд руб., активы на тот момент имели отрицательное значение — 18 млрд руб.

«Деметра Холдинг» объединяет активы в области экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят «Новороссийский Зерновой Терминал», «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», «Зерновой терминальный комплекс „Тамань“». Холдингу принадлежат 50% акции в АО «ОЗК», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес».

Директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов напоминает, что в июле стало известно, что «Деметра-холдинг» готовится к сделке по передаче части акций Southern Sea Investment LLC из Омана. «В результате у холдинга появится „коридор“ для продажи зерна на Аравийский полуостров. И покупка элеваторов, скорее всего, связана с планируемыми объемами поставок»,— сообщил эксперт.

По его мнению, стоимость двух новых активов «Деметры Трейдинг» может составить от 2,5 до 5 млрд руб. «Стоимость сделки зависит от способности владельца элеватора добиться экспорта зерновой продукции за границу. У „Деметры Холдинг“, после вхождения в капитал компании из Омана, перспективы экспорта гораздо очевиднее, чем у конкурентов. Поэтому объект мог быть приобретен с премией»,— сообщил господин ­Тузов.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что экспорт зерна из России, несмотря на санкции, растет, расширение мощностей хранения не просто оправдано, а необходимо. «Экспортный потенциал „Деметры Трейдинг“ увеличится вдвое»,— пояснил он.

С ним согласна доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар. «Приобретение элеваторов и партнерское сотрудничество с РЖД по обновлению транспортной инфраструктуры обеспечивает „Деметре Холдинг“ существенное конкурентное пре­имущество на национальном рынке зерна и повышает экспортную привлекательность на внешних рынках за счет снижения доли расходов на логистику в конечной цене зерна. Приоритетное направление экспорта — южное, через зерновой терминальный комплекс Тамань, в котором осуществляется круглогодичная приемка грузов автотранспортом и по железной дороге. Повышение пропускной способности цепей поставок российского зерна окажет влияние на уровень стабильности цен зерновых культур глобальных рынков»,— сообщила эксперт.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров пояснил, что на фоне рекордных урожаев у трейдеров отмечается нехватка необходимой инфраструктуры. «Подходы к портам Юга России сегодня существенно перегружены, и понятно, что использование мощностей элеваторов существенно повышает эффективность работы. Приобретение „Деметрой Трейдинг“ элеваторов положительно скажется на логистике»,— рассказал господин ­Бурмистров.

Андрей Ульченко