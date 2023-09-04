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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Spotify ограничит монетизацию для подкастов с белым шумом

Стриминговый сервис Spotify объявил, что с 1 октября исключит из программы монетизации контента Ambassador Ads подкасты с так называемым белым шумом. В эту категорию попадают треки с шумом волн, леса, дождя и т. д. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Подкасты с белым шумом ежедневно собирают на платформе до 3 млн прослушиваний, а их создатели зарабатывают до $18 тыс. в месяц. В Spotify продвигали шумовые подкасты в рамках политики по привлечению новых пользователей к сервису подкастов, однако остались недовольны результатом: такие треки работают «на фоне», вместо того чтобы вовлекать активных слушателей.

В компании подсчитали, что смогли бы дополнительно выручить $38 млн в год, если бы убрали треки с шумами из новостной ленты и перенаправили бы пользователей на другой контент. Больше в Spotify не собираются поддерживать авторов треков с белым шумом, однако те могут продолжить монетизировать контент с помощью платных подписок, размещений сторонней рекламы и поддержки от слушателей.

Евгений Федуненко

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