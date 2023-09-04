Bloomberg: экспорт иранской нефти снизится до конца года

Экспорт нефти из Ирана, существенно выросший в последние месяцы, может снизиться до конца года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, это связано с сокращением спроса со стороны Китая. До этого сообщалось, что после прошедших ранее в текущем году переговоров между Вашингтоном и Тегераном американские власти смягчили свою позицию по экспорту нефти из Ирана, хотя официально в отношении страны продолжают действовать довольно жесткие санкции.

В первую очередь иранский экспорт рос за счет поставок в Китай. По данным TankerTrackers.com Inc., поставки нефти в Китай из Ирана выросли в полтора-два раза, с 1 млн баррелей в день в прошлом году до 1,4–1,9 млн баррелей в день в текущем. В целом же экспорт нефти из Ирана достиг 2 млн баррелей в день, что близко к максимальным возможностям страны. По мнению источников, иранский экспорт достиг пика на 2023 год и дальше будет снижаться из-за сезонного сокращения спроса в Китае.

Яна Рождественская