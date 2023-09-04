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Коммерсантъ FM
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Microsoft удалит из Windows WordPad

Американская корпорация Microsoft объявила о прекращении в скором времени работы текстового редактора WordPad. Приложение уже давно не обновлялось и будет удалено в одном из будущих обновлений Windows.

Приложение WordPad устанавливалось вместе с операционной системой Windows с 1995 года, возможность удалить его пользователи получили только в феврале 2020 года — для этого нужно было воспользоваться панелью управления. Приложение является простейшим текстовым редактором с форматируемым текстом, в него можно также вставлять ссылки и файлы. В Microsoft советуют пользователям для документов с форматируемым текстом в форматах .doc и .rtf пользоваться Microsoft Word, а для заметок с расширением .txt — «Блокнотом».

Ранее Microsoft начала тестировать захват видео «Ножницами» и автосохранение «Блокнотом», а также новую главную страницу настроек Windows 11, которая будет адаптироваться под пользователя.

Евгений Федуненко

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