Microsoft удалит из Windows WordPad

Американская корпорация Microsoft объявила о прекращении в скором времени работы текстового редактора WordPad. Приложение уже давно не обновлялось и будет удалено в одном из будущих обновлений Windows.

Приложение WordPad устанавливалось вместе с операционной системой Windows с 1995 года, возможность удалить его пользователи получили только в феврале 2020 года — для этого нужно было воспользоваться панелью управления. Приложение является простейшим текстовым редактором с форматируемым текстом, в него можно также вставлять ссылки и файлы. В Microsoft советуют пользователям для документов с форматируемым текстом в форматах .doc и .rtf пользоваться Microsoft Word, а для заметок с расширением .txt — «Блокнотом».

Ранее Microsoft начала тестировать захват видео «Ножницами» и автосохранение «Блокнотом», а также новую главную страницу настроек Windows 11, которая будет адаптироваться под пользователя.

Евгений Федуненко