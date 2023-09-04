Фронтмен Smash Mouth Харвелл умер из-за острой печеночной недостаточности

Фронтмен и основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала острая печеночная недостаточность. Об этом сообщил менеджер группы Роберт Хейз, его заявление приводит AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Харвелл

Фото: Amy Harris / Invision / AP Стивен Харвелл

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Господин Харвелл умер сегодня утром, 4 сентября, в своем доме в штате Айдахо в окружении семьи и друзей, сказано в заявлении господина Хейза. Других подробностей не приводится.

Стивен Харвелл родился в Санта-Кларе, Калифорния в 1967 году. Начинал музыкальную карьеру как рэпер.

В 1994 году решил основать рок-группу Smash Mouth вместе с Грегом Кампом и Полом Де Лислом. В 1999 году вышел второй студийный альбом группы Astro Lounge, который стал самым коммерчески успешным. В 2012 году вышел последний на данный момент альбом группы Magic. В 2021 году Стивен Харвелл покинул группу, сославшись на проблемы со здоровьем.

Олеся Павленко