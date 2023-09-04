Фронтмен Smash Mouth Харвелл умер из-за острой печеночной недостаточности

Фронтмен и основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала острая печеночная недостаточность. Об этом сообщил менеджер группы Роберт Хейз, его заявление приводит AP.
Стивен Харвелл
Фото: Amy Harris / Invision / AP
Господин Харвелл умер сегодня утром, 4 сентября, в своем доме в штате Айдахо в окружении семьи и друзей, сказано в заявлении господина Хейза. Других подробностей не приводится.
Стивен Харвелл родился в Санта-Кларе, Калифорния в 1967 году. Начинал музыкальную карьеру как рэпер.
В 1994 году решил основать рок-группу Smash Mouth вместе с Грегом Кампом и Полом Де Лислом. В 1999 году вышел второй студийный альбом группы Astro Lounge, который стал самым коммерчески успешным. В 2012 году вышел последний на данный момент альбом группы Magic. В 2021 году Стивен Харвелл покинул группу, сославшись на проблемы со здоровьем.