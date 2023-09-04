Автобусы поедут по стандарту

Граждане смогут жаловаться в прокуратуру на региональных чиновников, не соблюдающих «стандарты транспортного обслуживания», в том числе расписание и интервалы движения общественного транспорта. Соответствующий порядок должен заработать в 2024 году, говорится в проекте постановления правительства, который подготовлен Минтрансом. В документе также упомянут «показатель расходов населения на осуществление поездок на маршрутах регулярных перевозок», но о чем идет речь, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект постановления правительства, содержащий требования к региональным стандартам транспортного обслуживания населения, подготовлен Минтрансом. Документ в понедельник обсуждался на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках регуляторной гильотины.

Понятие «региональный стандарт транспортного обслуживания» Госдума ввела в законодательство в ноябре 2022 года — речь идет о «показателях, характеризующих доступность, безопасность и комфортность перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом».

Конкретные показатели заложены в представленном проекте. Среди них, в частности, предельная доля устаревшего подвижного состава; максимально возможный интервал движения автобусов и троллейбусов; доля рейсов, отправляемых с остановок по расписанию; доля транспортных средств, оборудованных системой безналичной оплаты проезда, а также доля подвижного состава с местами для перевозки колясок, велосипедов и электросамокатов. В документе упомянут также «показатель расходов населения на осуществление поездок на маршрутах регулярных перевозок», но о чем идет речь, не уточняется.

Свои нормативы субъекты федерации должны утвердить к 1 марта 2024 года (на срок не менее пяти лет) и затем соблюдать, следует из разъяснений Минтранса. В помощь чиновникам подготовят методические указания. В ведомстве считают, что документ «положительно отразится на повышении качества транспортного обслуживания».

Население сможет использовать стандарты для защиты своих прав, пояснил “Ъ” сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин: к примеру, пожаловаться в прокуратуру, если субъект взял на себя обязательство по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов и не соблюдает его.

Типичная проблема многих регионов, пояснил эксперт, когда жители отдаленных поселков, расположенных на периферии, не могут добраться до столицы субъекта или даже райцентров без машины.

Перечень обязательных требований нужно скорректировать на основе опросов граждан, считает председатель общественного объединения пассажиров Илья Зотов. «Некоторые нормы не слишком актуальны и носят технический характер,— указывает он.— Кроме того, понимая масштаб изменений, стоит ввести переходный период, после которого установить ответственность за соблюдение данных стандартов. Такой подход позволит форсировать развитие пассажироперевозок при должной бюджетной обеспеченности». Санкции за несоблюдение стандартов могут быть установлены как федеральным, так и региональным законом, пояснили в Минтрансе.

Иван Буранов