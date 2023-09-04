В Ярославской области арестовали мужчину, взорвавшего чиновника и священника

Большесельский районный суд Ярославской области арестовал 47-летнего мужчину, устроившего взрыв в жилом доме. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. В числе пострадавших оказались глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, настоятель Крестовоздвиженского храма села Шельшедом Дмитрий Туляков, а также 36-летняя женщина.

Взрыв произошел 2 сентября в частном доме в деревне Никульское Большесельского района. Как сообщает региональное УМВД, в ходе бытового конфликта мужчина привел в действие неизвестное взрывное устройство, после чего скрылся. Трое пострадавших были госпитализированы. Подозреваемый был задержан нарядом ДПС соседнего Тутаевского района после введения плана «Перехват».

Сегодня, 4 сентября, пострадавших мужчин в областной больнице скорой помощи имени Соловьева посетил губернатор Михаил Евраев. «Оба чувствуют себя уже нормально, настроение бодрое. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения домой»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Антон Голицын, Ярославль