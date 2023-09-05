Будет им наука

Кировский девелопер «Железно», реализующий в Перми проект жилого комплекса «Камаполис» на месте бывшего мясокомбината, предложил присвоить улицам в строящемся ЖК исторические названия. Так как новый жилищный комплекс расположен вблизи пермского университета, компания предложила переименовать старые промышленные названия улиц Сухобруса, Рыбокоптильная и Лесозаводская в честь знаменитых ученых Прикамья. Девелопер уже заручился поддержкой регионального научного сообщества. В ближайшее время вопрос будет вынесен на совет по топонимике Перми. Эксперты считают, что особых проблем переименование улиц не вызовет и пермякам будет приятнее жить на улицах, названных именами ученых.



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Девелопер «Железно», реализующий проект «Камаполис» в микрорайоне Заимка, предложил присвоить имена знаменитых ученых Прикамья улицам в строящемся комплексе. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в компании.

Всего предлагается поменять названия четырех улиц: Сухобруса переименовать в честь палеонтолога Петра Чудинова, Рыбокоптильную назвать именем химика Виктора Живописцева, Лесозаводской улице дать имя ученого-геолога Павла Преображенского.

Также девелопер предлагает заменить название остановки общественного транс­порта «Мясокомбинат» на «Заимка». Прежние названия, по мнению девелопера, не отражают промышленное прошлое района — соответствующие предприятия уже прекратили свое существование. Кроме того, в результате строительства в микрорайоне появятся три новые улицы, которые предложено назвать в честь профессора университета, основателя научной школы в области карстоведения, почетного члена Географического общества СССР Георгия Максимовича, искусствоведа Николая Серебренникова и лесовода, создателя первого в России ботанического сада Александра Теплоухова. Также в микрорайоне появится Сквер Пермского периода.

Компания уже заручилась поддержкой научного сообщества Прикамья. Как рассказали в компании, за советом, как назвать улицы, обращались к писателю и историку Светлане Федотовой. Инициативы застройщика по названиям новых улиц и вариантам для замены существующих топонимов поддержали: Пермский государственный классический университет, Пермский краеведческий музей, Пермская художественная галерея, Пермское отделение Российского географического общества.

Напомним, кировский девелопер «Железно» ведет застройку территории бывшего Пермского мясокомбината по ул. Дзержинского, 31. Площадка была приобретена в 2021 году агрохолдингом «Дороничи» — застройщик «Железно» и агрохолдинг имеют одних владельцев. В декабре 2022 года компания «Железно» подписала с краевыми властями соглашение о комплексном развитии территории бывшего мясокомбината, согласно чему на бывшей промплощадке в 11,3 га построят жилой комплекс из нескольких кварталов, объектов транс­портной инфраструктуры и благоустройства. Компания «Железно» также возведет там детский сад на 320 мест. Будущий жилищный комплекс получил название «Камаполис».

В городском департаменте культуры и молодежной политики сообщили, что получили обращение от девелопера, после проверки на соответствие порядку оно будет рассмотрено общественным советом по топонимике при главе Перми.

Председатель краевого отделения Союза журналистов России, член совета по топонимике Игорь Лобанов пояснил, что перечень оснований для переименований улиц содержится в постановлении Пермской городской думы №45. «На мой взгляд, такое переименование в данном случае возможно. Но в любом случае, сначала потребуется провести юридическую экспертизу»,— отметил гос­подин Лобанов. Он также отметил, что поддерживает предложение по переименованию этих улиц. «Считаю, что на карте города должно быть увековечено как можно больше имен людей, прославивших Пермь, внесших значимый вклад в развитие города. Учитывая, что территория бывшей Заимки подлежит глобальной перестройке и здесь появится новый жилой микрорайон, считаю переименование имеющихся здесь улиц исторически справедливым. Тем более что для граждан этот процесс особых неудобств не вызовет, поскольку сейчас жилья здесь практически нет, и менять документы большому числу жителей не придется»,— отметил эксперт.

Депутат, гендиректор компании «Орсо-групп» Михаил Бесфамильный отметил, что впервые встречается с практикой переименования улиц в строящемся микрорайоне. «Но это первая промышленная территория в Перми, которая подвергается полной реновации»,— отметил депутат. По его мнению, для девелопера это хороший маркетинговый ход, который позволит оставить свое имя на территории города и поможет с продвижением. «Они хотят сделать хороший, качественный продукт. Отличный ход — назвать улицы в честь именитых ученых. Названия улиц должны соответствовать пониманию комфортной жизни. Полагаю, что жить на Рыбокоптильной никто не хочет»,— заметил господин Бесфамильный.

Ирина Суханова