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Коммерсантъ FM
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Отозвать согласие на обработку биометрии можно будет на «Госуслугах»

Россияне смогут подать и отозвать согласие на обработку биометрических персональных данных через портал «Госуслуги». Там же можно получить информацию о наличии таких согласий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства, постановления об этом уже подписаны.

«Использование биометрии добровольное и сдача таких персональных данных проводится только по желанию гражданина. Отсутствие или наличие биометрии в системе не влияет на доступность для граждан госуслуг и сервисов»,— говорится в сообщении.

Биометрические персональные данные — изображение лица и запись голоса. Среди услуг, доступных по биометрии,— получение электронной подписи, проход в правительственные объекты, бизнес-центры, договор на услуги связи, дистанционное прохождение экзаменов, удаленное открытие счетов, оформление кредитов и вкладов.

С середины августа в сети распространялись сообщения, что сбор биометрических данных с 1 сентября 2023 года станет принудительным. Якобы если отказ не написать до 31 августа, то со следующего дня данные автоматически появятся в базе. На этом фоне МФЦ в России столкнулись с наплывом желающих написать заявление от отказе от биометрии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ажиотажный сброс».

Лусине Баласян

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