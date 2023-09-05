Урожай непогоды

Страховые компании предварительно оценили сумму ущерба сибирских аграриев от засухи в 100 млн руб. Наибольший объем из этой суммы — 50 млн руб. — приходится на Омскую область, где погибли посевы на площади около 50 тыс. га. С заявлениями по страховым событиям также обратились Новосибирская и Томская области, Алтайский край. В ряде субъектов прогнозируют снижение урожайности на 35%. Впрочем, на обеспечении потребностей округа, а также на экспортных поставках эти проблемы не скажутся, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ряде субъектов прогнозируют снижение урожайности зерновых на 35% из-за погодных условий

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В ряде субъектов прогнозируют снижение урожайности зерновых на 35% из-за погодных условий

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), на 1 августа с заявлениями об оценке ущерба по страховым событиям обратились аграрии из Омской области, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. На Омскую область приходится около 50 млн руб. оцениваемых убытков, по 20 млн руб. заявили фермеры Алтайского края и Кемеровской области, убытки в пределах 1–3 млн руб. заявили хозяйства Новосибирской и Томской областей. «На данном этапе оценка заявленного ущерба носит предварительный характер и может измениться — как в сторону уменьшения по одним договорам, так и увеличения по другим»,— прокомментировал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Он также отметил, что не все хозяйства успели подать заявление. Выплаты по ЧС должны осуществляться после оценки погибшей площади.

Всего, по данным НСА, в Сибири показатель застрахованного сева приблизился к 2 млн га (всего по РФ застраховано 10,6 млн га, доля СФО — 19%). Половина этой площади — 1 млн га — приходится на Омскую область, также застрахованные площади есть в Алтайском крае (258 тыс. га), Красноярском крае (255 тыс. га), Новосибирской (131 тыс. га) и Иркутской (128 тыс. га) областях.

Основным фактором, повлиявшим этим летом на работу сельхозпредприятий Сибири, стала засуха. В июне-июле температура воздуха в ряде регионов превысила средние многолетние значения, достигнув 39 градусов при полном отсутствии осадков. Так, в Омской области жара и засуха стали причиной гибели 50 тыс. га посевов, еще около 250 тыс. га пострадали из-за нехватки влаги.

В Новосибирской области, по данным регионального минсельхоза, из-за почвенной засухи погибло и пострадало 240 тыс. га посевных площадей, это около 10% от общего объема (в 2023 году засеяны около 2,4 млн га). Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозировал снижение урожайности озимых культур в регионе до 20%. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, комментируя ситуацию, сообщил, что урожай зерновых в Новосибирской области может сократиться на 35%. По оценке ведомства, по итогам текущего года сельскохозяйственными предприятиями области будет собрано 2–2,3 млн т зерновых культур, что на 1 млн т меньше, чем годом ранее.

В Алтайском крае, по оценке Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований (АККОР), урожайность зерна снизится более чем на 25%. По словам председателя Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского края Александра Балакова, во всех районах региона ожидается урожайность ниже прошлого года. «Если в прошлом году на эту дату убирали 23,4 ц с одного гектара зерна и зернобобовых, то на сегодня молотим на уровне 13,2 ц с гектара. Средняя урожайность гороха в прошлом году составляла 28,7 ц с гектара, в этом году — 14,2, урожайность овса снизилась с 24,6 ц с гектара до 11,1 ц с гектара в 2023-м, ячменя — с 26,3 ц с гектара до 18,3 ц с гектара в этом году, пшеницы — с 26,6 ц с гектара до 14 ц с гектара на сегодняшний день»,— рассказал господин Балаков.

В Омской области по итогам года ожидается валовый сбор зерна и зернобобовых в объеме около 2,7–2,8 млн т, в 2022 году здесь собрали более 2,9 млн т. «Такая ситуация складывается из-за засухи. Мощности мукомольных предприятий недогружены»,— отмечает президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов.

В Томской области, по данным департамента по социально-экономическому развитию села, урожайность зерновых по итогам 2023 года ожидается около 24,1 ц с гектара (по итогам 2022-го было 26,9 ц с гектара). В настоящее время средняя урожайность зерновых составляет 22,5 ц с гектара (29,8 ц с гектара в 2022-м). Гибель озимых зерновых культур до окончания сева составила более 2,5 тыс. га. Аграриями намолочено, по последним данным, 67,9 т зерна (в 2022 году — 90,8 тыс. т).

Из-за засухи в Сибири, Поволжье и Урале аналитический центр «Совэкон» в своем прогнозе на 2023 год понизил объем валового сбора пшеницы в России на 1,2 млн т — до 86,8 млн т. Прогноз общего урожая зерновых и зернобобовых понижен до 134 млн т с предыдущей оценки 136,3 млн т. Впрочем, эта ситуация на обеспечении внутренних потребностей регионов Сибири, а также на экспортных поставках не скажется, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. «Сибирь обладает большими запасами. Глобального неурожая не будет, ожидаются похуже качество и урожайность, близкая к средним значениям»,— отмечает эксперт.

Как сообщают аграрии, проблемы с урожайностью в совокупности с ростом стоимости цен на ГСМ, повышением ставок по кредитам и удорожанием техники приведут к увеличению себестоимости зерна. В итоге цены на зерно могут стать сильно выше прошлогодних. Сегодня, к примеру, стоимость пшеницы и ячменя уже выше прошлогодних значений на 2 руб., гречихи — на 5 руб., сообщил Александр Балаков.

Тем, у кого посевы застрахованы, страховые компании обязаны оплатить ущерб согласно договорам. Для незастрахованных хозяйств такие выплаты не предусмотрены, им может быть оказана государственная помощь — в случае принятия отдельного постановления правительства РФ.

Лолита Белова