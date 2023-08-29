Урожай зерновых в Новосибирской области может сократиться на 35% из-за засухи

Власти Новосибирской области допустили снижение урожая зерновых в этом году на 35%. Причиной стала сильная засуха в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Прогнозируемый валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составляет 2,6 млн тонн, - сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко (цитата по ТАСС).

В прошлом году валовой сбор урожая составил 3 млн 395 тыс. тонн при урожайности 22,3 центнера с гектара. По словам министра, общая площадь пострадавших от неблагоприятных погодных условий посевов составила свыше 239 тыс. га. Вымерзание озимых культур произошло на площади 6,2 тыс. га. При этом площадь застрахованных посевов составляет 114,5 тыс. га.

В Новосибирской области режим ЧС из-за засухи был введен 11 июля. Как тогда сообщил Евгений Лещенко, По итогам текущего года сельскохозяйственными предприятиями области будет собрано от 2-2,3 млн т зерновых культур, что на 1 млн т меньше, чем годом ране.

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Александр Киселев