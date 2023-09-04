Трудности перевода

Говорил ли Карл Маркс, что не знать языка страны проживания может только гость, идиот или оккупант?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Friedrich Karl Wunder Фото: Friedrich Karl Wunder

В последние годы на постсоветском пространстве нередко цитируют фразу, приписываемую немецкому философу. Письменное наследие Карла Маркса изучено очень хорошо, в первую очередь благодаря культовой роли его личности в СССР. Проект «Проверено.Медиа» исследовал два издания полных собраний сочинений философа, вышедших в Советском Союзе. Однако ни там, ни в немецкоязычных публикациях за авторством Маркса нет похожих мыслей.

В классической форме эта цитата появляется в интернете лишь около 2012 года, когда ее использовал один украинский активист. А вот в формулировке «Личность, не владеющая языком народа, на земле которого проживает, — гость или оккупант, или раб этого оккупанта» это высказывание цитировали и раньше, в 2006-м. Причем каждый раз это были украинские пользователи. И именно на украинском языке она встречается в печатных изданиях первой половины 2000-х.

Старейшее из обнаруженных упоминание цитаты на украинском языке относится к 1997 году. Но уже тогда ее авторство подвергалось сомнению, а до этого она попросту не встречается в известных изданиях ни на немецком, ни на русском языке. Таким образом, скорее всего, ее приписали немецкому философу спустя много лет после его смерти, причем в другой стране.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.