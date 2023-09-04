Для объектов благоустройства в Петербурге введут пятилетнюю гарантию

Для объектов благоустройства в Санкт-Петербурге, созданных по заказу профильного комитета, районных администраций и органов местного самоуправления, вводится пятилетняя гарантия. Об этом по итогам рабочего совещания в Смольном 4 сентября сообщила пресс-служба городской администрации.

Речь идет об усилении ответственности организаций, проводящих земляные, ремонтные и противоаварийные работы на детских площадках, в пешеходных зонах, внутриквартальных проездах и т.д. При этом в перечень участников межведомственного согласования заявок на получение ордеров на производство работ впервые включаются районные администрации районов. Также вводится график выполнения благоустройства после производства аварийных работ в зимний период.

В составленный Государственной административно-технической инспекцией координационный график на 2024 год в Петербурге заявлено более 800 объектов благоустройства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства в Смольном теперь будет отвечать новый вице-губернатор Евгений Разумишкин, который до этого занимал пост главы Красногвардейского района Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте