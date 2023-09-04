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Новым вице-губернатором Петербурга стал глава Красногвардейского района

Глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин назначен вице-губернатором города. В Смольном он будет отвечать за вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства, сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 4 сентября.

Фото: Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга / «ВКонтакте»

Фото: Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга / «ВКонтакте»

Занимавший ранее пост вице-губернатора Анатолий Повелий переведен на должность советника губернатора Петербурга.

Руководство администрацией Красногвардейского района возложено на первого заместителя главы районной администрации Ольгу Козлову, уточняется в сообщении.

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