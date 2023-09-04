В Воронежской области началось строительство тепличного комплекса за 21,6 млрд рублей

В Бобровском районе Воронежской области началось строительство тепличного комплекса «Воронеж-Агро» для производства томатов, огурцов и листовых салатов. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый комплекс займет 53 га. Стоимость проекта оценивается в 21,6 млрд руб. Из них 90%, или 19,4 млрд, приходится на средства Россельхозбанка, пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе. Мощность теплиц не раскрывается. Ожидается, что он даст 816 новых рабочих мест.

Гендиректор «Воронеж-агро» Сергей Макаров отметил, что проект ускорит импортозамещение, расширит ассортимент и поможет минимизировать влияние сезонных факторов на стоимость овощей. «Он реализуется с использованием конструкций и материалов отечественного производства. Мы нацелены на внедрение российских разработок в сегменте овощеводства защищенного грунта, в том числе наших собственных», — добавил господин Макаров.

По данным Kartoteka.ru, ООО тепличный комплекс «Воронеж-агро» в Воронежской области в мае 2015 года для выращивания овощей защищенного грунта. Уставный капитал — 10 тыс, руб. В 2022 году выручка составила 2,1 млн руб., чистая прибыль — 11 тыс. руб. До мая 2023 года принадлежала ООО «Эко-культура» — одному из основных юрлиц одноименной группы компаний. Сейчас основным учредителем является ставропольское ООО «Династия» (99%). Еще 1% у Натальи Ульченко.

В облправительстве и Россельхозбанке отметили, что проект реализует ГК «Династия». По данным Kartoteka.ru, единственным владельцем ООО «Династия» является Иван Крыханов — бывший топ-менеджер «Эко-культуры». В частности, он возглавлял липецкий тепличный комплекс «Овощи Черноземья», входящий в ГК.

О том, во что еще вкладывается «Эко-культура» в Воронежской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Теплицы доросли до семян».

Александр Прытков

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