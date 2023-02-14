Теплицы доросли до семян

Один из крупнейших инвесторов в российский АПК — холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова и Ирины Ашиновой — может до 2025 года вложить 8 млрд руб. в создание центра для производства семян томатов, огурцов, перца и других овощей закрытого грунта. В случае реализации проекта он закроет посадочным материалом практически «всю потребность России и стран СНГ», заместив импорт. Эксперты отмечают, что доля импортных семян в тепличных комплексах достигает 80%, а без селекционной работы российскому овощеводству грозит «катастрофическое отставание» через два-четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возможность строительства «Эко-культурой» селекционно-семеноводческого комплекса в Воронежской области обсуждалась в конце прошлой недели на встрече губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров компании Александром Рудаковым. Подробности этого проекта не раскрывались. Отмечалось лишь, что холдинг планирует в ближайшее время получить кредит и начать строительство четвертой очереди теплиц (для выращивания огурцов) в Бобровском районе. Это может увеличить площадь местного комплекса с 60 до 100 га, что сделает его одним из крупнейших в стране.

«Импортозамещение семян становится приоритетной задачей,— сообщили в облправительстве по итогам встречи.— В селекционно-семеноводческом центре хотят производить семена овощей — томатов, огурцов, перца, баклажанов, салата, зелени, редиса и других».

В «Эко-культуре» сказали «Ъ-Черноземье», что на данном этапе параметры проекта не комментируют: «Создание селекционно-семеноводческих мощностей — актуальная задача, ее решение требует масштабных усилий и детальной аналитики по всем аспектам. В настоящее время мы прорабатываем возможные сценарии реализации такого проекта, просчитываем по ним производственные и финансовые параметры. Это наша внутренняя комплексная работа».

Собеседник «Ъ-Черноземье», знакомый с ориентировочными параметрами проекта, сообщил, что строительство может потребовать 8 млрд руб. Предполагается возведение 10 га теплиц для селекции овощных культур и столько же — для семеноводства. Также на площадке может быть построен научно-лабораторный комплекс и цех по подготовке семян к реализации. Предполагаемая мощность центра — 150 млн посадочных единиц в год, объем выручки — 10 млрд руб. ежегодно. Ожидается создание 200 рабочих мест. Строительство могут начать уже в 2023 году и завершить в 2025-м.

«Реализация проекта позволит обеспечить качественным посадочным материалом всю потребность РФ и стран СНГ в закрытом грунте и на 100% заменить импортные семена из недружественных стран»,— утверждает собеседник «Ъ-Черноземье».

У «Эко-культуры» в Воронежской области работает крупный тепличный комплекс. По собственным данным компании, первая очередь ее теплиц в Бобровском районе — это 20,5 га производительностью 12,8 тыс. т овощей в год. Вторая представляет собой 33,86 га закрытого грунта мощностью 21,5 тыс. т в год, в строительство которых вложено 10,07 млрд руб. Третья очередь — 6,1 га теплиц производительностью 4,1 тыс. т в год с объемом инвестиций 3,2 млрд руб.; четвертая — 40 га стоимостью около 15 млрд руб.

Современные тепличные комплексы зависимы от импортных поставок семян на 80%, констатировали в ассоциации «Теплицы России» весной 2022 года. Это больше, чем по другим аспектам — биологическим средствам защиты растений (70%) или шмелям для опыления (70%).

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова отмечает, что «Эко-культура» прорабатывала проект семеноводческого центра в Воронежской области еще несколько лет назад: «Речь может идти в первую очередь о семеноводстве, то есть о размножении гибридов».

«Сейчас санкции не запрещают ввоз в Россию семян иностранных гибридов (в отличие от посадочного материала), но мировые селекционеры перестали регистрировать в России новые гибриды и сорта — это касается всего растениеводства, в том числе овощей открытого грунта. Это означает, что отечественные растениеводы будут отрезаны от достижений современной мировой селекции, которые направлены на увеличение урожайности и стойкости к болезням и вредителям, на улучшение других характеристик — к примеру, содержания ликопина в томатах. При этом регистрация сортов в России всегда усложнялась необходимостью привязки к географическим регионам, что важно, к примеру, для пшеницы, но не для овощей закрытого грунта, для которых условия создаются искусственно. А прекращение регистрации новых импортных сортов и гибридов может привести к катастрофическому отставанию России от уровня мировой селекции через два-четыре года»,— полагает эксперт.

Отечественных семян овощей закрытого грунта в России немного, подчеркивает Тамара Решетникова: «Агрофирма "Гавриш" получает гибриды огурцов, но ее производственной мощности недостаточно. 90% томатов, выращиваемых в условиях досвечивания,— зарубежной селекции; по отечественным ситуация лучше лишь при использовании менее интенсивных технологий. Аналогичная ситуация, к примеру, сложилась и при выращивании яблок в садах интенсивного типа».

По оценкам эксперта, проект «Эко-культуры» в этой ситуации выглядит необходимым: «Как минимум нужно размножать рабочие гибриды, а не ждать, когда их привезут из зарубежных семеноводческих центров. Но в случае семеноводства без селекции развития не будет — рынок требует инноваций».

Олег Мухин