Лидер ЛДПР Слуцкий предложил перенести штаб-квартиру ООН в Екатеринбург

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Екатеринбург. Об этом он заявил в понедельник, 4 сентября, на встрече со студентами Уральского Федерального университета (УрФУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Слуцкого, США не выдали ему визу для поездки на заседание Генассамблеи ООН в прошлом году. Ему объяснили это тем, что он находится в «черном списке». Также политик добавил, что из российской делегации ему единственному не выдали визу.

Также по словам Леонида Слуцкого, если представитель российской делегации не может посетить заседание, значит, страна готова предложить альтернативу. «Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Екатеринбург готов принять крупнейшую международную организацию»,— заявил господин Слуцкий.

Напомним, Леонид Слуцкий обеспокоен тюркизацией и китаизацией образовательного пространства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. По словам депутата Госдумы, в будущем это может представить угрозу для России.

О том, что глава ЛДПР приедет в Екатеринбург, стало известно 1 сентября. Ожидается, что политик встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и местными сопартийцами.

Полина Хабарова

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