Слуцкий на встрече в УрФУ назвал угрозой для России тюркизацию и китаизацию постсоветских стран

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обеспокоен тюркизацией и китаизацией образовательного пространства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. По словам депутата Госдумы, в будущем это может представить угрозу для России. Об этом он рассказал на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ).

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По словам господина Слуцкого, российские республики, в которых большая часть населения исповедует Ислам, не подвержены тюркизации и китаизации. «У нас слишком сильны традиции нашего образования. Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого не пережмешь этими турецкими идеями. Китайское и турецкое образование направлено на то, чтобы выпускники их лицеев шли дальше: в университеты Стамбула, Анкары, Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и другие вузы КНР. Наши студенты пока предпочитают университеты России»,— отметил он.

По словам лидера ЛДПР, утечку выпускников дальнего Востоке в вузы КНР удалось остановить благодаря расширению Дальневосточного федерального университета и увеличению числа вузов в областных центрах. «Надо держать ситуацию под контролем, но и переживать не стоит. Пантюркизм и китайская высшая школа не передавят нашу национальную идею и образование»,— заявил господин Слуцкий.

Позицию Леонида Слуцкого поддержал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В качестве аргумента, что тюркизация и китаизация не угрожают учащимся российских вузов, он привел студентов Ленина и Сталина из Эквадора и Эрдогана из Турции, которые живут в общей комнате в одном из общежитий УрФУ.

Василий Алексеев

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