Лидер ЛДПР Слуцкий приедет в Екатеринбург перед выборами

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в понедельник, 4 сентября, прилетит в Екатеринбург. Об этом со ссылкой на источник пишет ЕАН. Политика будут сопровождать депутаты Госдумы. Ожидается, что глава партии встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и местными сопартийцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Напомним, Леонид Слуцкий является лидером списка ЛДПР на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Туда также вошли депутат Дмитрий Елагин и предприниматель Дмитрий Ошурков. От ЛДПР будут баллотироваться действующие депутаты городской думы Александр Пивторак, Алексей Чирков, Евгений Бакро.

Выборы в гордуму Екатеринбурга назначены на 9–10 сентября. Представительный орган формируется по смешанной системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по спискам партий.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте