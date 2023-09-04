Колония не избавила от новой посадки

Как стало известно «Ъ», предприниматель Илья Гаврилов, недавно осужденный за хищение из Новикомбанка 3,6 млрд руб., арестован по другому делу. Как полагают в СКР, при его участии из ООО «КБ “Развитие”» исчезло более 2 млрд руб. Следствие посчитало, что Илья Гаврилов может угрожать свидетелям по делу, даже находясь в исправительной колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По требованию Главного следственного управления (ГСУ) СКР Илью Гаврилова доставили в Москву из колонии общего режима, где он отбывал срок за хищение средств из Новикомбанка. Обращаясь в Басманный райсуд, следствие указало, что ранее судимый Гаврилов снова обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения) УК.

Его пребывание в колонии не означает, что он не может угрожать свидетелям по уголовному делу или иным способом противодействовать расследованию. Ходатайство следствия было удовлетворено, а Илья Гаврилов переведен из колонии в один из московских СИЗО.

Следствие добивалось ареста и для Юлии Леоновой, работающей управляющей дополнительным офисом Газтрансбанка и являющейся, по версии ГСУ СКР, соучастницей преступления. В суде следователь сообщил, что если Юлию Леонову оставить на свободе, то она может скрыться от следствия и суда. Фигурантка и ее защита просили о домашнем аресте, они заявили, что утверждения следствия голословны. Интересно, что поддержал их в этом представитель Генпрокуратуры. В результате Юлия Леонова ближайшие два месяца будет находиться дома, ей запрещены телефонные звонки и пользование интернетом.

Илья Гаврилов и Юлия Леонова являются фигурантами уголовного дела о растрате средств крупнейшего в Карачаево-Черкесии банка — «Развитие».

Лицензию у КБ, созданного еще в 1994 году, Центробанк отозвал в 2016 году в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом отмечалось, что достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СКР, который, проверив изложенные в заявлении факты, возбудил уголовное дело.

В деле, по данным «Ъ», несколько эпизодов. Так, кредитование ООО «Ресколд», «Декор» и «Подряд» на сумму более 200 млн руб. было квалифицировано следствием как кража в особо крупном размере (ч. 2 ст. 158 УК). Выдача сомнительных кредитов ООО «Глобелтемп», «Профальянс» и «Гедеонстрой» оказалось растратой, с которой в центральном аппарате СКР объединили такое же дело, связанное с финансированием ООО «Глобелтемп», «Профгарант», «Эквилибриум», «Альянскапитал» и «Трейд». Кроме того, расследование ведется по ч. 2 ст. 201 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту злоупотребления полномочиями в ООО «КБ “Развитие”», повлекшего тяжкие последствия.

Всего из банка исчезло более 2,1 млрд руб., которые АСВ пытается взыскать с его учредителей, топ-менеджеров и заемщиков. Среди последних фигурирует и Илья Гаврилов.

Наказание предприниматель отбывает по приговору, вынесенному Замоскворецким райсудом Москвы в феврале этого года. Тогда суд по требованию Генпрокуратуры признал бывших гендиректоров АО «Группа ист инвест» Илью Гаврилова и компании «Объединенная транспортная корпорация» Андрея Галочку виновными в растрате средств Новикомбанка на общую сумму 3,6 млрд руб.

Соучастниками хищений оказались сотрудники самого банка, дело которых выделено в отдельное производство. Растрата совершалась с апреля 2012-го по август 2015 года. Участники организованной группы, установил следственный департамент МВД, располагая сведениями о финансовом состоянии банка и об объемах денежных средств на его счетах, составляли и подписывали фиктивные документы, которые использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, в том числе не осуществлявшим фактической финансово-хозяйственной деятельности.

При этом данные документы содержали недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, наличии у них залогового имущества и его действительной стоимости, говорилось в сообщении надзорного ведомства. Андрей Галочка и Илья Гаврилов были осуждены на семилетние сроки, а сумма хищений с них была взыскана по решению суда.

Николай Сергеев