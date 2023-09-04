Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Малькевич стал советником губернатора

Генеральный директор АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (телеканал «Санкт Петербург») Александр Малькевич освобожден от занимаемой должности и назначен советником губернатора города на общественных началах по работе с новыми регионами РФ. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На посту гендиректора телеканала господина Малькевича сменит Екатерина Ходаринова, ранее работавшая заместителем генерального директора по информационному вещанию.

«Ъ-СПб» писал, что еще одним советником губернатора Петербурга стал Анатолий Повелий. Его место занял бывший глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

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