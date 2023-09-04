Лекарства заедут из Бразилии

Россия нарастила закупки лекарств в Бразилии. С начала 2023 года объемы выросли вдвое и достигли максимума — почти $4 млн. Москва закупает вакцины, компоненты крови и таблетки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской статистической службы. По словам собеседников агентства, динамику во многом обеспечили инсулины компании Novo Nordisk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Бразилии локализованы многие международные препараты, отметил председатель Всероссийской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев:

«Это большой и достаточно неизвестный для нас сильнейший производственный комплекс широкого спектра дженериков. Единственная проблема — почему мы в России не знаем о возможностях бразильского фармпроизводства, в том числе в этой линии?

Готовые лекарственные средства перевезти, например, самолетом или даже морем достаточно дорого. В нынешних условиях это становится относительно недорого, но все равно гораздо дороже, чем, например, везти препараты из Индии. В Бразилии достаточно сильный фармпром, особенно дженериков, а своих инновационных лекарств там мало. Если мы говорим про инновационные препараты, то это, скорее всего, какая-то замаскированная поставка филиалов большой фармы.

Если мы говорим про дженерики, то это вполне могут быть настоящие бразильские лекарства. Во-первых, инсулины. И наши производители выходили на Латинскую Америку, в переговорах были и с Бразилией. Инсулины тоже разные бывают. Есть, соответственно, уже традиционные, которые разработали 20 лет назад, они не называются дженериками, они называются биосимилярами, но это точная, хорошая, качественная копия того, что было разработано 10-20 лет назад».

Санкции не коснулись поставок медоборудования и лекарств в Россию напрямую, но они затруднили закупку и логистику. Игроки рынка были вынуждены искать альтернативные маршруты поставок и менять поставщиков. Не исключено, что одним из таких и стала Бразилия, считает замгендиректора сети «Советские аптеки» Михаил Терехин:

«Допустим, там прописывается Novo Nordisk, но это же не бразильская компания. Просто сейчас мы закупаем продукты Novo Nordisk у Бразилии. Если брать просто коммерческий рынок, то мы не видим там препаратов именно бразильских, скорее, параллельный импорт. Инсулин Novo Nordisk и ранее занимал очень большую долю по инсулинам, особенно в льготной категории. Если Бразилия сейчас дает его России по параллельному импорту, это здорово».

В конце августа стало известно об уходе с российского рынке препарата против гепатита С — зепатира. Его производит американская MSD. Прямых аналогов лекарства в России пока нет.

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Иван Корякин