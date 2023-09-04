Митинг с участием почти 20 тыс. учителей проходит сегодня, 4 сентября, в Сеуле. Как сообщает Reuters, эта акция стала продолжением субботнего митинга с участием около 200 тыс. учителей у здания Национальной ассамблеи. Участники обеих акций требуют от властей защиты своих прав. Этим масштабным акциям протеста предшествовали несколько случаев самоубийств среди учителей, не выдержавших психологического давления со стороны родителей учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Следующая фотография 1 / 7 Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Южнокорейские учителя вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

За последние шесть лет в Южной Корее покончили с собой уже более 100 учителей государственных школ, из них чуть больше половины работали в младших классах. Из недавних случаев — самоубийство совсем молодой учительницы начальных классов, случившееся в июле, и еще двух учителей — в конце августа. Все они в общении с коллегами и родными говорили о том, что не могут справиться с давлением со стороны родителей, которые обвиняют учителя буквально во всем: в жестоком обращении с детьми, предъявляют нереальные требования, угрожают, звонят с претензиями в любое время суток. Участвующие в митинге учителя не вышли сегодня на работу, поэтому по всей стране во многих школах отменены занятия.

Министерство образования Южной Кореи предупредило, что коллективный прогул рабочего дня учителями является нарушением закона и может повлечь за собой увольнение или даже возбуждение дела для учителей и директоров, но в то же время пообещало принять меры для улучшения положения педагогов. В частности, чиновники обязались защитить учителей от несправедливых обвинений родителей и от звонков на личные телефоны.

«Число необоснованных заявлений о жестоком обращении с детьми растет, и права учащихся всячески подчеркиваются, а права учителей не уважаются,— говорится в заявлении министерства.— Мы поддержим учителей, чтобы они могли заниматься обучением детей, не переживая о том, что их без всяких оснований обвинят в жестоком обращении с детьми».

Алена Миклашевская