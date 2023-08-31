Парк для электробусов на Ржевке за 11,4 млрд рублей построит «Геоизол»

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по разработке проектной документации и строительству парка для электробусов в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

В протоколе на сайте госзакупок указано, что на конкурс заявились две компании — одна снизила начальную цену (11,558 млрд рублей) на 1,5%, а другая — на 1%, до 11,386 млрд и 11,443 млрд руб. соответственно. При этом название компании-победителя в опубликованных документах не уточняется.

По данным «Фонтанки» со ссылкой на источники в транспортном блоке, предпочтение в итоге было отдано ГК «Геоизол», которая выполняет в Петербурге крупные проекты для Минобороны РФ.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет разработать для будущего парка рабочую документацию, подготовить территорию, установить комплексы мойки, трансформаторные подстанции, депо и другие объекты.

«Ъ-СПб» писал, что транспортный парк для электробусов в Петербурге хотят построить на трех участках: на улице Потапова — севернее дома 7к5 лит. А по улице Электропультовцев, в квартале 22А нежилой зоны «Ржевка» на Анисимовской дороге и на Индустриальном проспекте. Работы необходимо провести в четыре этапа — последний нужно завершить не позднее декабря 2026 года.

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