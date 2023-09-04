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Коммерсантъ FM
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Глава комитета по расширению НАТО призвал Армению вступить в альянс

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер считает, что Армения должна присоединиться к альянсу. Он призвал США «защитить» страну.

Гюнтер Фелингер

Гюнтер Фелингер

Фото: @GunterFehlinger

Гюнтер Фелингер

Фото: @GunterFehlinger

«Я призываю Армению вступить в НАТО»,– написал господин Фелингер на странице в Х, обратившись к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Армения сейчас является членом ОДКБ, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Армения и Азербайджан неоднократно обвиняют друг друга в обстрелах на границе. Господин Пашинян выражал готовность признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян, но достичь договоренности стороны пока не смогли.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Отношения Еревана и Баку накрыло огнем».

Лаура Кеффер

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