Глава комитета по расширению НАТО призвал Армению вступить в альянс

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер считает, что Армения должна присоединиться к альянсу. Он призвал США «защитить» страну.
Гюнтер Фелингер
Фото: @GunterFehlinger
«Я призываю Армению вступить в НАТО»,– написал господин Фелингер на странице в Х, обратившись к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Армения сейчас является членом ОДКБ, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Армения и Азербайджан неоднократно обвиняют друг друга в обстрелах на границе. Господин Пашинян выражал готовность признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян, но достичь договоренности стороны пока не смогли.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Отношения Еревана и Баку накрыло огнем».