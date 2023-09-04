Milliyet: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным заявит о готовности выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, сообщила Milliyet со ссылкой на источники. Лидеры двух стран встретятся сегодня, 4 сентября, в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным издания, господин Эрдоган заявит, что «последствия войны возросли в геометрической прогрессии», и подчеркнет «важность установления прочного мира и стабильности в регионе». Он скажет, что «готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира» между сторонами.

Другой важной темой встречи станет возобновление зерновой сделки, которое Анкара также поддерживает. Еще два вопроса, которые планируется поднять во время переговоров —транспортировка российского газа в Европу через Турцию, а также сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, особенно в Сирии.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Москва продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Турецкое агентство Anadolu сообщало, что ООН в новом пакете предложений по возобновлению зерновой сделки предложила разморозить активы ряда российских компаний, а также переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Во главе зерна».

Лаура Кеффер