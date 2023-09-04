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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал Twitch на 13 млн рублей

Мировой суд Москвы назначил сервису Twitch штраф в размере 13 млн руб. за повторный отказ локализовать данные граждан России.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 13 миллионов рублей»,— огласил приговор судья Тимур Вахрамеев (цитата по «РИА Новости»).

Twitch был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ (запрет на распространение персональных данных без согласия пользователя). Максимальное наказание за это правонарушение — 18 млн руб.

Сегодня, 4 сентября, мировой судья по этой же статье на 10 млн руб. оштрафовал компанию Match Group, которая управляет сервисом Tinder.

Петр Бузлаев

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