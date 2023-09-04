Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Покинувший Россию Tinder оштрафован за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал на 10 млн руб. компанию Match Group, которой принадлежит сайт знакомств Tinder, за повторный отказ локализовать в РФ персональные данные россиян. Постановление выдал мировой судья судебного участка №422 Таганского района, сообщили в пресс-службе суда.

По его решению Match Group признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации).

В июле 2022 года суд уже оштрафовал Match Group еще на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян. Tinder перестал работать в России с 30 июня 2023-го. Роскомнадзор еще в мае направил сервису письмо с требованием соблюдать закон о персональных данных, из-за его выполнения был составлен протокол.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...