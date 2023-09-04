Покинувший Россию Tinder оштрафован за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал на 10 млн руб. компанию Match Group, которой принадлежит сайт знакомств Tinder, за повторный отказ локализовать в РФ персональные данные россиян. Постановление выдал мировой судья судебного участка №422 Таганского района, сообщили в пресс-службе суда.

По его решению Match Group признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации).

В июле 2022 года суд уже оштрафовал Match Group еще на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян. Tinder перестал работать в России с 30 июня 2023-го. Роскомнадзор еще в мае направил сервису письмо с требованием соблюдать закон о персональных данных, из-за его выполнения был составлен протокол.

Лаура Кеффер