В пермской школе после скандала с «Разговорами о важном» назначен новый директор

Исполняющей обязанности директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева. В пресс-службе мэрии рассказали, что кадровое назначение состоялось 31 августа. Ранее Алевтина Снигирева была директором образовательного проекта «Частная школа Январь». До этого она также занимала должность директора экономической школы №145.

Напомним, в августе директор школы №12 Елена Ракинцева покинула пост из-за скандала вокруг патриотического воспитания учеников. Также уволилось несколько учителей. Этому предшествовал конфликт руководства учебного заведения с активистами, которые объединились вокруг местного Telegram-канала «Прикамские витязи».

В марте 2023 года на экзамен немецкого языка в школу пришли сотрудники ФСБ, после чего принимавший экзамен немец был депортирован из России. В конце апреля Telegram-канал «Прикамские витязи» обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках проведения уроков «Разговоры о важном». Госпожа Ракинцева объяснила такое решение законом об образовании, запрещающим агитацию учеников. В мае программа обмена с Германией была закрыта.

Пермская школа №12 была основана в 1935 году. С 1991 года она является школой с углубленным изучением немецкого языка. В 1999 году выпускники получили возможность сдавать экзамен на немецкий языковой диплом второй ступени, позволяющий поступать в немецкие вузы без языкового экзамена. Школа сотрудничала с научно-культурным центром имени Гёте, центральным управлением зарубежных школ Германии, а также Минобром ФРГ Ученики средних и старших классов школы проходили языковые стажировки в школах Германии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Учителя ушли по-немецки».

Дмитрий Погорелов, Пермь