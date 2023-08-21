Учителя ушли по-немецки

Одну из наиболее известных пермских языковых школ, которая сотрудничала с Министерством образования ФРГ и научно-культурным центром имени Гёте, покинули директор и несколько педагогов. Кадровые перемены в школе №12 произошли на фоне конфликта между руководством учебного заведения и объединившихся вокруг местного Telegram-канала «Прикамские витязи» активистов. Администрация учебного заведения выступила против встречи школьников с участниками СВО в рамках «Разговоров о важном». Экс-директор объяснила свое решение запретом политической агитации в школах, установленных федеральным законом «Об образовании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Из пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка уволилось несколько учителей. Этому предшествовал конфликт руководства учебного заведения с активистами, которые объединились вокруг местного Telegram-канала «Прикамские витязи». Весной они заявляли, что администрация школы отказалась организовать встречу учеников с участниками СВО в рамках «Разговоров о важном».

Пермская школа №12 была основана в 1935 году. С 1991 года она является школой с углубленным изучением немецкого языка. В 1999 году выпускники школы получили возможность сдавать экзамен на немецкий языковой диплом второй ступени, позволяющий поступать в немецкие вузы без языкового экзамена. Школа сотрудничала с Министерством образования ФРГ, научно-культурным центром имени Гёте, а также центральным управлением зарубежных школ Германии. Ученики средних и старших классов школы проходили языковые стажировки в немецких школах.

На прошлой неделе стало известно об увольнении по собственному желанию директора школы Елены Ракинцевой. Ранее госпожа Ракинцева в интервью Deutsche Welle (признана в РФ иностранным агентом) объясняла отказ от проведения «Разговоров о важном» с участниками СВО тем, что закон об образовании запрещает использовать образовательную деятельность для политической агитации. Также директор рассказала о закрытии международной программы обучения и визите в школу сотрудников ФСБ. Последние, по словам Елены Ракинцевой, приходили накануне экзаменов по немецкому языку. Представителей спецслужбы якобы интересовало участие в экзаменационной комиссии координатора Центрального управления по делам школьного образования при консульстве Германии в Екатеринбурге.

Помимо директора минувшим летом школу, по данным СМИ, покинули около 11 учителей.

«Я поняла, что не смогу работать в сложившихся условиях, очень жаль моих детишек, было столько интересных задумок»,— цитирует 59.ru одного из педагогов, не называя его имени. Собеседник издания говорит, что раньше «давали выбор, какую тему выбрать для "Разговоров о важном"», а теперь «такого выбора не будет»: «Когда идут "Разговоры о важном", в школах кабинеты должны быть открыты, ходит завуч и проверяет, как идет занятие».

В департаменте образования администрации Перми подтвердили, что в течение лета несколько учителей написали заявления на увольнение. Количество уволившихся в департаменте не уточняют. В мэрии добавили, что на начало учебного года весь педагогический коллектив сформирован и открытых вакансий нет.

Возглавившая школу Анна Зобнина от комментариев отказалась. Елена Ракинцева не ответила на звонок.

Константин Кадочников, Пермь