Курянин Сергей Коршаков получил 20 лет за госизмену, подготовку диверсии и торговлю наркотиками

Курский областной суд приговорил 44-летнего жителя Железногорска Сергея Коршакова к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), попытке и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Первые три года он должен провести в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Этим же приговором 36-летний житель Железногорска Сергей Полянский получил десять лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшейся части в ИК особого режима за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 228 УК РФ)

Фабула дела не раскрывается. Оно рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Предварительное следствие вело региональное управление ФСБ.

Приговор может быть обжалован.

Александр Прытков

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