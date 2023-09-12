Любимым видом отдыха Джеральда Сая были полеты на вертолете. Он сам садился за штурвал пятиместного вертолета Bell и управлял им с отключенным автопилотом.

Люди, жившие по соседству с его особняком в Гринвиче, штат Коннектикут, жаловались на создаваемый вертолетом шум. Сай утверждал, что его вертолет шумит не сильнее, чем газонокосилка.

В 1980 году из-за неисправности лопасти несущего винта вертолет потерпел аварию и упал в реку Гудзон. Сай добрался до берега вплавь.

Даже после этого он в течение двух лет продолжал летать на вертолете, но затем, видимо к радости соседей, прекратил это занятие.

Другим его увлечением была музыка. Он играл на саксофоне, кларнете, гитаре и рояле.