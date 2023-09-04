Городские власти определились с новым директором немецкой школы

Как стало известно «Ъ-Прикамье», и.о. директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ-Прикамье», что госпожа Снигирева успешно прошла согласование на должность в краевом минобре. В пресс-службе мэрии подтвердили эти сведения, уточнив, что кадровое решение состоялось 31 августа.

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Ранее Алевтина Снигирева была директором образовательного проекта «Частная школа Январь». До этого она также занимала должность директора экономической школы №145.

Напомним, в августе директор школы №12 Елена Ракинцева покинула пост из-за скандала вокруг патриотического воспитания учеников. Также уволилось несколько учителей. Этому предшествовал конфликт руководства учебного заведения с активистами, которые объединились вокруг местного Telegram-канала «Прикамские витязи». Весной они заявляли, что администрация школы отказалась организовать встречу учеников с участниками СВО в рамках «Разговоров о важном».