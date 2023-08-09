Костюмы Мариинки перед гастролями в Китае проверили таможенники

На Василеостровском таможенном посту в Санкт-Петербурге оформили 18 контейнеров с декорациями, костюмами, бутафорией и гримерными принадлежностями, предназначенными для отправки в Китай на гастроли Мариинского театра. О необычном грузе в среду, 9 августа, сообщили в Северо-Западной таможенном управлении.

Как уточнили в ведомстве, театральный реквизит отправится в Китай по морю.

Мариинский театр покажет жителям Поднебесной балеты «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» и цикл опер «Кольцо нибелунга». Это первые за длительное время масштабные гастроли Мариинского театра за рубеж.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с гастролями в Мариинском театре в Петербурге на этой неделе выступают артисты Театра балета имени Якобсона и Приморской сцены Мариинского театра. Закрытие театрального сезона состоится 10 августа — артисты Приморской сцены покажут балет «Корсар». Откроет сезон Мариинка через месяц, 7 сентября, оперой Чайковского «Иоланта».

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