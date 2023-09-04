Глава СКР заинтересовался ситуацией с вырубкой деревьев в Академгородке

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль итоги проверки, организованной после сообщений о незаконной, по мнению жителей, вырубке деревьев в новосибирском Академгородке.

«Граждане отмечают, что участки из лесного фонда и отдают под застройку с последующей вырубкой, и обращаются к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на данную проблему»,– сообщает СКР.

Информация том, что несколько жителей Академгородка вышли на акцию протеста против вырубки деревьев появилась вчера в соцсетях. Ее участники потребовали прекратить уплотнительную застройку Советского района и расследовать гибель деревьев в Верхней зоне.

В прошлом году СКР также заинтересовался продажей без торгов участка земли 2,3 га в Академгородке «под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны», арбитражный суд подтвердил незаконность сделки. Ранее прокуратура Новосибирска направила в Советский райсуд иск о признании ничтожной сделки по продаже мэрией участка.

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Оксана Павлова