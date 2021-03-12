Прокуратура направила в суд иск о признании ничтожной сделки по продаже участка в Академгородке

Прокуратура Новосибирска направила в Советский райсуд иск о признании ничтожной сделки по продаже мэрией участка земли в Академгородке. Какие нарушения были выявлены правоохранителями в результате анализа сделки прокурор Новосибирска Роман Сивак не стал комментировать: «Подробности прокурорской проверки – предмет судебного разбирательства. Всем нашим доводам даст оценку суд». Он уточнил «Ъ-Сибирь», что прокуратура также заявила о наложении обеспечительных мер «в плане наложения ареста на земельный участок и приведение его в первоначальное состояние».

Речь идет о земельном участке площадью около 2,3 га на ул. Демакова, который, как сообщала ранее депутат горсовета Наталья Пинус, был продан в конце 2020 года компании «Городок» вне процедуры публичных торгов, продавцом выступило Новосибирское агентство инвестиционного развития, подконтрольное мэрии.

Как пояснял мэр Новосибирска Анатолий Локоть, исходя из результатов независимой оценки, стоимость участка была определена в 154 млн руб. Вырученные средства планировалось направить на благоустройство сквера на соседнем земельном участке площадью около 2,5 га. Приступить к этим работам, по словам мэра, предполагалось в июне. Инвестор на выкупленной земле, как говорил градоначальник, построит досуговый центр. «Существую разные оценки того, что произошло. Можно было удвоить, утроить цену. Называется сумма 300-400 млн руб. Но мы опытные люди и знаем, что частный инвестор, заплатив деньги, сделает все чтобы вернуть затраченные средства с прибылью. Разве жителям микрорайона нужны дополнительные жилые постройки? Они будут против», - говорил мэр журналистам.

В конце февраля депутаты заксобрания Новосибирской области обратились к прокуратуре с просьбой проверить законность проведенной сделки.

Анна Егорова