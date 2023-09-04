9,661 процента составила средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ за III декаду августа, сообщил Банк России,— показатель растет после внеочередного подъема ЦБ ключевой ставки до 12% годовых 15 августа. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам рассчитывается регулятором как бенчмарк: банкам рекомендовано привлекать средства населения не дороже чем ее значение плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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