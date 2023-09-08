Андрею 16 лет, он живет в Саранске с мамой и младшим братом. Его отец скоропостижно скончался, когда мальчику было 13. А через год с Андреем произошел несчастный случай: нырял с ребятами в карьер, поскользнулся на мостках, ударился головой о дно и сломал позвоночник, его почти полностью парализовало. Мальчик перенес сложную операцию и реабилитацию, которая продолжалась два года. Утраченные навыки постепенно восстанавливаются. Осталось самое главное — встать на ноги. В этом Андрею готовы помочь в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Но курс лечения очень дорогой, у мамы мальчика таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два года назад Андрей все начал заново: учился садиться, держать ложку, чистить зубы. Так просто. И так сложно и очень больно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Два года назад Андрей все начал заново: учился садиться, держать ложку, чистить зубы. Так просто. И так сложно и очень больно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Два года назад Андрей все начал заново. Снова учился садиться, держать ложку и вилку, чистить зубы, надевать рубашку и брюки, застегивать пуговицы. Но самая первая и важная цель была — обнять маму. Для этого нужно было всего лишь поднять руки, протянуть их вперед и обнять. Так просто. И так сложно и очень больно. Но Андрей упрямо пытался снова и снова, каждый день. Раньше он занимался спортом, завоевывал призы на республиканских соревнованиях по самбо, боли не боится. И упорства ему не занимать, а если совсем тяжело, выручает чувство юмора:

— Хорошо хоть не пришлось опять идти в первый класс и учиться читать и считать.

С учебой у мальчика как раз все хорошо. Сдал госэкзамен за девятый класс, перешел в десятый, изложение написал на отлично.

— По характеру я реалист-оптимист,— говорит Андрей.— Что это значит? Ну можно лежать и жалеть себя, потому что больно и тяжело, а можно стараться жить нормальной жизнью. Насколько это получается. Это тоже трудно, но гораздо лучше, чем смириться и ничего не делать.

О том, что произошло летом 2021 года, Андрей вспоминать не любит, но и забыть не может никак. Летние каникулы, долгожданная поездка к бабушке в деревню.

— Была жара, сын с друзьями пошел купаться на карьер,— вспоминает Татьяна, мама Андрея.— Я не беспокоилась — сын отлично плавал. Но внезапно он поскользнулся на мокрых мостках и неудачно вошел в воду. Как он мне рассказывал потом, самого удара о дно не почувствовал. Только вдруг ослабли руки и ноги.

Андрею удалось всплыть и позвать друзей на помощь. Его вытащили на берег, взрослые, оказавшиеся поблизости, вызвали скорую. А ребята позвонили его маме, которая тут же примчалась.

На скорой Андрея привезли в саранскую Детскую республиканскую клиническую больницу, поставили диагноз: нестабильный осложненный перелом пятого позвонка шейного отдела с ушибом спинного мозга.

— Это был единственный раз за все время в больнице, когда сын плакал. Когда он осознал, что не чувствует ног, не может поднять руки. Это был шок, момент отчаяния,— вспоминает Татьяна.

Травма Андрея оказалась сложной, саранские врачи почти неделю консультировались с московскими коллегами, а потом сделали мальчику операцию. Удалили пятый шейный позвонок и прилегающие к нему позвоночные диски, а четвертый и шестой позвонки укрепили имплантом и пластиной.

С этого момента началось возвращение Андрея к нормальной, полноценной жизни — сперва медленное и очень болезненное. Первичную бесплатную реабилитацию он прошел в московском Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Там его избавили от болевого синдрома, научили садиться в инвалидную коляску и выписали домой. Дальнейшие курсы реабилитации можно было пройти только платно, и в этом Андрею помогли несколько благотворительных фондов. А в прошлом году мальчик впервые попал в реабилитационный центр «Три сестры», о котором вспоминает с восторгом:

— Там тебя не только лечат, там учат полноценно жить — справляться с ограничениями, которые пока остаются, чувствовать себя не инвалидом, а обычным человеком, у которого просто есть некоторые трудности.

Следующая главная цель Андрея — встать на ноги и снова начать ходить. И специалисты центра «Три сестры» считают эту перспективу вполне реальной, но курс лечения стоит более 1,5 млн руб. Для мамы мальчика, которая одна воспитывает двоих сыновей, это невообразимые деньги.

Андрей очень надеется со временем войти во взрослую жизнь уверенным шагом. А в наших силах сделать так, чтобы эта его надежда осуществилась.

Для спасения Андрея Чижикова не хватает 787 717 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Артем Багаутдинов (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенной травмы шейного отдела позвоночника у Андрея появились проблемы с мобильностью и самообслуживанием. На первом курсе реабилитации он научился пересаживаться с кровати в кресло-каталку и обратно, одеваться. Следующим основным направлением нашей работы будет восстановление моторных навыков — увеличение мобильности и повышение толерантности к нагрузке, в том числе в вертикальном положении. Эрготерапевты помогут мальчику развивать бытовые навыки, будут учить его надевать и застегивать обувь, брюки. Таким образом, будет сделан еще один шаг к социализации Андрея, обретению самостоятельности». Стоимость лечения 1 641 717 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 820 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 787 717 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Андрея Чижикова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Андрея — Татьяны Александровны Чижиковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Мордовия