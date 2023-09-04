Макс Ферстаппен заработал на десятку

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии. Таким образом голландец продлил свою победную серию до десяти гонок. Это достижение, не покорявшееся даже самым титулованным гонщикам в истории, таким как семикратные чемпионы мира Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Вторым был напарник Ферстаппена по команде Red Bull Серхио Перес. Третьим — Карлос Сайнс из Ferrari. При сохранении такой победной поступи Ферстаппен может оформить свой третий титул уже во второй половине октября.

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Фото: Claudia Greco , Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Claudia Greco , Reuters

Итальянский Гран-при немного не соответствовал наиболее распространенному в этом сезоне сценарию, предусматривающему, что Макс Ферстаппен выигрывает квалификацию, а потом, выступая большей частью в режиме автопилота, и гонку. Первым на старте оказался Карлос Сайнс, который затем, похоже, излишне обнадежил итальянских болельщиков, заявив, что Ferrari вполне по силам тягаться с Red Bull на домашней трассе. Автодром в Монце действительно заточен под максимально быстрые машины, а с «максималкой» у Ferrari все в порядке. Но все без исключения специалисты отмечали, что один сверхбыстрый круг в квалификации мало что значит, что Red Bull на дистанции все равно окажется быстрее просто потому, что не так яростно «жрет» резину.

Понятно, что в это очевидное, в общем, предсказание итальянские фаны верить не хотели бы. Но пришлось, правда, не сразу. Сайнс отлично отработал старт и, показалось, даже запер Ферстаппена на втором месте. Голландец пытался искать возможности для атаки, буквально висел на хвосте у испанца, но тот очень грамотно отбивался. Однако, когда Ферстаппен по радио сообщил своей команде, что видит, что на машине Сайнса «плывет» резина задних колес, стало понятно, что исход гонки практически предрешен. Ферстаппен, чуточку еще подождав, когда колеса противника дойдут до кондиции, обошел его, уехал на безопасное расстояние, после чего включил уже упомянутый режим автопилота, оформив вскоре рекорд — десять побед подряд. До сих пор он делил достижение с Себастьяном Феттелем (четырехкратный чемпион мира установил его в 2013 году, когда тоже выступал за Red Bull).

Выход Ферстаппена в лидеры, впрочем, не значил, что интрига в гонке умерла. Да, в ней не было борьбы за победу, но зато за две оставшиеся позиции на подиуме сцепились Сайнс, еще один гонщик Ferrari Шарль Леклер и второй номер Red Bull Серхио Перес. Последнего принято ругать за несоответствие уровню чемпионской команды (неоднозначная претензия, учитывая, что если вычеркнуть Ферстаппена, то именно Перес лидировал бы в чемпионате с отрывом в полсотни очков от ближайшего преследователя), но в Италии он был совсем неплох. Свое пятое место на старте он превратил во второе на финише. И все это в предельно жестком противостоянии с Леклером и Сайнсом, которых Перес обогнал не благодаря какому-то хитрому пит-стопу, а честно, на трассе. К слову, битвой, которую пришлось прерывать окриком из боксов, порадовали и Сайнс с Леклером. Оба хотели взойти на подиум на домашнем Гран-при и так увлеклись, что чуть было не довели дело до аварии. Сайнс не без помощи команды, придержавшей Леклера, отбился и стал третьим.

После гонки в Монце отрыв Ферстаппена от Переса достиг 145 очков. Впору прикидывать, когда голландец оформит третий титул. До конца чемпионата осталось еще восемь гонок (последняя состоится 26 ноября в Абу-Даби), в которых на кону стоят 232 очка. При сохранении нынешней победной поступи Ферстаппен может оказаться недосягаемым для преследователей уже в октябре. Возможно, уже на Гран-при Катара (8 октября) или, что более вероятно, на Гран-при США (22 октября).

Александр Петров