Тель-Авиву устроили Эритрею

Около 160 человек получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу в Тель-Авиве между двумя группами беженцев из Эритреи. Впервые с начала 2000-х годов израильская полиция применила огнестрельное оружие внутри «зеленой черты» — международно признанных границ страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал депортации нарушителей закона. Кроме того, сложившаяся ситуация стала еще одним поводом для спора между защитниками и противниками юридической реформы, которая уже почти год раскалывает израильское общество. До сих пор Верховный суд выступал против насильственной депортации просителей убежища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновения митингующих и полиции

Фото: Moti Milrod ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL, Reuters Столкновения митингующих и полиции

Фото: Moti Milrod ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL, Reuters

«То, что произошло вчера, это пересечение красной линии. Этот бунт, это кровопролитие, эти беспорядки мы не можем никак принять»,— заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании специальной группы министров, созванной после вспыхнувших накануне беспорядков в Тель-Авиве.

Поводом для беспорядков стал «этнокультурный фестиваль», организованный посольством Эритреи в Израиле. Аналогичные мероприятия прошли недавно сразу в нескольких западных странах, и было известно, что в некоторых из них — Канаде, Германии и Швеции все также закончились столкновениями между противниками и сторонниками эритрейского режима.

Напомним, что де-факто Эритрея обрела независимость от Эфиопии в 1991 году в результате тридцатилетней национально-освободительной борьбы. Ведущую роль в этом сыграл «Народный фронт освобождения Эритреи», военно-политическая организация, чей генеральный секретарь Исайяс Афеворки в 1993 году был избран президентом страны и руководит ею до сих пор. Разрушительная и неудачная для Эритреи война с Эфиопией (1998–2000 годы) привела к ужесточению режима Афеворки, который установил контроль практически над всеми сферами жизни в стране и свернул политические свободы. Тяжелым испытанием для эритрейцев, живших в условиях «ни войны, ни мира», стал фактически неограниченный срок воинской службы, на которую призывали юношей и девушек по достижении совершеннолетия и продолжительность которой в отдельных случаях доходила до двадцати лет. Из-за нелегких материальных и бытовых условий страну ежегодно нелегально покидали тысячи людей. Много надежд связывалось с достижением мирного договора с Эфиопией в июле 2018 года, который привел к снятию санкций и улучшению отношений Асмэры со многими странами. Однако либерализации режима так и не последовало.

В Израиле более чем 30 тыс. нелегальных мигрантов из Африки (в основном суданцы и эритрейцы) оказались в основном в 2007–2012 годах, проникнув туда через границу с Египтом. Это произошло во многом с подачи Каира, который настойчиво давал понять спасающимся бегством людям, что на израильской территории для них будет безопасней и больше шансов найти работу.

Численность эритрейской общины, по разным данным, составляет от 16 тыс. до 25 тыс. человек.

Многие являются просителями убежища в Израиле, но статус беженцев здесь получают единицы. У африканцев практически нет никаких прав, и они живут в достаточно тяжелых условиях, практически не выходя из своего «гетто». При этом в Израиле, как и в других странах, находятся не только противники режима Афеворки, но и его сторонники, что не мешает им говорить, что они сбежали из страны из-за политических преследований. Между этими группами постоянно вспыхивают столкновения, но произошедшее в субботу беспрецедентно.

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Учитывая печальный опыт западных стран, израильской полиции предлагали запретить проведение в субботу массового мероприятия в Тель-Авиве, но силы правопорядка не пошли на этот шаг. В итоге все обернулось беспорядками — как столкновениями между группами демонстрантов, так и их всех с полицией.

В сотрудников правоохранительных органов полетели камни и другие предметы. Эритрейцы громили магазины, пострадали находившиеся в районе беспорядков автомобили.

Мэрия Тель-Авива обратилась к жителям южных кварталов с просьбой не выходить на улицу. В какой-то момент полицейские не выдержали и открыли огонь, чтобы сдержать толпу. Это стало первым применением огнестрельного оружия силами правопорядка на территории внутри «зеленой черты» — международно признанных границ страны с начала 2000-х годов. В результате беспорядков пострадали около 160 человек, в том числе полицейские. Многие из раненых до сих пор находятся в больницах. Десятки людей были задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пострадавший в результате столкновений Фото: Reuters / Moti Milrod ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL Сотрудник силовых структур направляет пистолет в ходе протестов Фото: Reuters / Moti Milrod ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL Следующая фотография 1 / 2 Пострадавший в результате столкновений Фото: Reuters / Moti Milrod ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL Сотрудник силовых структур направляет пистолет в ходе протестов Фото: Reuters / Moti Milrod ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

Беспорядки на улицах Тель-Авива стали очередным поводом для выяснения отношений между сторонниками и противниками судебной реформы, которую с января месяца, несмотря на бурные протесты значительной группы населения, пытается продвинуть правительство Израиля. Основная цель реформ — ограничение возможностей Верховного суда (он же Высший суд справедливости, БАГАЦ) по контролю за правительством и Кнессетом. В то же время защитники реформ утверждают, что суд слишком политизирован и его члены зачастую действуют исходя из своих личных пристрастий.

И как только появились первые новости о столкновениях в Тель-Авиве, зазвучали голоса, что именно Верховный суд выступал против насильственной депортации мигрантов.

На этом сделал акцент и Биньямин Нетаньяху в ходе своего выступления на министерском заседании. Попутно он не забыл упомянуть о своих заслугах, в том числе о строительстве забора безопасности на границе с Египтом, после чего незаконная миграция резко снизилась. По его словам, все предложения правительства по борьбе с мигрантами отклонил БАГАЦ. Речь идет как о вето на насильственную депортацию, так и об ограничении срока пребывания незаконных мигрантов в специальном центре содержания, фактически в тюрьме, где сначала их удерживали три года, затем около 20 месяцев. В 2018 году этот центр был закрыт.

В то же время противники Биньямина Нетаньяху напоминают, что в апреле 2018 года его правительство практически пришло к соглашению с Агентством ООН по делам беженцев о депортации 16 тыс. африканских нелегалов. Агентство было готово обеспечить их выезд в западные страны. Взамен Израиль обязывался предоставить оставшимся нелегалам временный вид на жительство сроком на пять лет. Однако в последний момент договоренности были отменены из-за возражений партнеров Нетаньяху по коалиции.

Сейчас Биньямин Нетаньяху оправдывает этот шаг: «Реализация позволила бы натурализовать 16 тыс. нелегальных проникших лиц и создать огромный стимул для сотен тысяч, если не миллионов африканцев, снова атаковать государство Израиль. Так что это плохое решение».

Говоря о шагах, которые его правительство готово предпринять, чтобы не допустить повторения произошедшего в субботу, премьер не исключил в том числе депортацию тех, кто принимал участие в беспорядках.

Участникам заседания поручено «подготовить полный и обновленный план по выдворению тех, кто нелегально проник в государство Израиль». Утверждено также предложение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по проведению административных арестов мигрантов. Эта мера позволит содержать под арестом даже тех, против кого не собрано достаточное количество улик. Еще одна мера — лишение мигрантов рабочих виз. Правительство также планирует продвигать принятие нового основного закона, который регулировал бы вопрос иммиграции в Израиль. До сих пор это никак не регулировалось. Официальный статус в стране могут получить только репатрианты, сумевшие доказать свои еврейские корни, и члены их семей. Новый закон может вызвать очередную волну споров внутри израильского общества.

Марианна Беленькая