Петербургские банки отметили резкий приток вкладчиков

В последние две недели августа — после повышения ключевой ставки ЦБ — петербуржцы стали активнее открывать депозиты в банках, рассказали «РБК в Петербурге» игроки рынка.

В пресс-службе ВТБ журналистам рассказали, что с 14 по 24 августа жители Петербурга и Ленобласти открыли в банке около 14 тыс. депозитов, что в 2,6 раза больше показателя за предыдущие полторы недели. Общий объем размещенных средств составил 80 млрд руб. При этом петербуржцы предпочитают краткосрочные вклады — на три месяца. Средний чек одного депозита составил 477 тыс. руб. В ВТБ рассказали, что установили максимальные значения по вкладам на уровне 11%.

В банке «Открытие» в Петербурге отметили двукратный рост количества вкладов, в «Росбанке» сообщили о росте в 4 раза, в «Соквомбанке» зафиксировали рост числа вкладчиков в 2,5 раза. Каждый из перечисленных банков установил максимальную процентную ставку в 11% или 12%.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 8,5% сразу до 12% годовых на внеплановом заседании 15 августа 2023 года. Банки отреагировали не сразу, но через несколько дней крупные игроки увеличили доходность вкладов.

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